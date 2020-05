Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt inmitten der Corona-Krise

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) wieder die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.



Seit Mitte März haben in den USA bereits rund 30 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten rechnen wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Die neuen Zahlen am Donnerstag werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 2. Mai zeigen. In der Vorwoche hatte es 3,8 Millionen Neuanträge gegeben. Sie gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts.

Die US-Arbeitslosenquote dürfte Experten zufolge bereits bei mindestens 15 Prozent liegen. Ein Vertreter der Regierung warnte zuletzt, die Quote könne bereits bei etwa 19 Prozent liegen. Einen genauen Wert gibt es noch nicht, weil die Statistik zuletzt nicht mit der brachialen Geschwindigkeit der Jobverluste Schritt halten konnte.

Daten zur Arbeitslosenquote im April sollen am Freitag veröffentlicht werden. Sie hatte im Februar noch bei extrem niedrigen 3,5 Prozent gelegen. Die Zahlen für März (4,4 Prozent) waren Experten zufolge wegen einer verzögerten Erhebung kaum aussagekräftig./jbz/DP/fba