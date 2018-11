Neue Daten von Johnson & Johnson Vision: Effektive Kontrolle der Myopieprogression durch evidenzbasierte Entscheidungen

Johnson & Johnson stellt auf der Jahresversammlung 2018 derAmerican Academy of Optometry zwei Metaanalysen zur Myopiekontrollevor - darunter die erste, die ihren Fokus auf Kinder legt.Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - Dr. Noel A Brennan,Global Platform Lead Myopia Control bei Johnson & Johnson Vision,USA, informiert im Rahmen der Jahresversammlung 2018 der AmericanAcademy of Optometry die anwesenden Augenspezialisten über denaktuellen Stand der Forschung zu Myopie, den typischen Verlauf unddie Untersuchungsmethoden zur Kontrolle dieser Fehlsichtigkeit. DieJahresversammlung findet vom 7. bis 10. November in San Antonio,Texas, statt.Myopie, oder Kurzsichtigkeit, ist eine Fehlsichtigkeit des Auges,bei der Betroffene weit entfernte Objekte verschwommen sehen. Es istdie häufigste Ursache für Einschränkungen des Sehens und mit einererhöhten Prävalenz von Katarakt, Glaukom, Netzhautdegeneration undBlindheit verbunden. Ohne Maßnahmen wird Myopie mit großerWahrscheinlichkeit in den nächsten Jahrzehnten die Hauptursache fürirreversiblen Sehverlust und Blindheit vieler Betroffener sein. Bis2050 dürfte sich die Zahl der weltweiten Fälle verdoppeln."Trotz des exponentiellen Anstiegs der Prävalenz von Myopie habensich nur wenige Strategien zur Kontrolle der Myopie als wirksamerwiesen. Kurzsichtigkeit erhält nicht die gleiche wissenschaftlicheAufmerksamkeit wie andere Auffälligkeiten der Augen", sagte Dr.Brennan. "Angesichts fehlender weltweiter Verfahren in derMyopiekontrolle, verlassen sich Augenspezialisten oft auf ihreExpertise und ihr eigenes Urteilsvermögen, wenn es um geeigneteMaßnahmen geht. In vielen Fällen erfolgt dies ohne evidenzbasierteDaten, die die Wahl der Methoden für den einzelnen Betroffenenbeeinflussen würden."Folgende Metaanalysen werden auf der Versammlung der AmericanAcademy of Optometry vorgestellt:Daten für evidenzbasierte Entscheidungen zur MyopiekontrolleIn der Analyse "Evidence-based Efficacy of Myopia ControlInterventions" (Evidenzbasierte Wirksamkeit von Maßnahmen derMyopiekontrolle) bewertete Dr. Brennan in 32 veröffentlichten Studiendie Wirksamkeit aktueller Methoden zur Myopiekontrolle, darunter 0,01% Atropin, Orthokeratologie, mehrzonige weiche Kontaktlinsen, Brillenund mehr Zeit im Freien.Die Analyse ergab, dass die bisher größten Auswirkungen derverschiedenen Maßnahmen 0,43 mm auf die axiale Länge und einRefraktionsfehler von 1,05 Dpt sind - Effekte, die auf bestimmteKunden bzw. Patienten beschränkt sein können und einer Rückbildungunterliegen. In der Welt der evidenzbasierten Berichterstattung übermedizinische Daten stellen diese Werte ein "Best-Case-Szenario" undeine Grundlage für die Aufklärung von Augenspezialisten undBetroffene dar, um die Erwartungen an die Maßnahmen und dasManagement von Myopie zu erfüllen. Die Analyse berichtet auch, dass0,01 % Atropin klinisch unwirksam ist, um das axiale Längenwachstumzu kontrollieren.Dr. Brennan wird diese Erkenntnisse am Freitag, den 9. November,von 10:00 - 12:00 Uhr in der Ausstellungshalle des Henry B.Gonzalez-Convention-Center präsentieren.Axiale Länge als Messgröße für die Myopieprogression bei KindernDie Analyse "Influence of Age and Race on Axial Elongation inMyopic Children" (Einfluss von Alter und ethnischer Herkunft auf dasaxiale Längenwachstum bei kurzsichtigen Kindern) ist die ersteMetaanalyse zu axialem Längenwachstum bei kurzsichtigen Kindern. DieDaten wurden aus 63 Studien zur pädiatrischen Myopieprogressionerhoben. Dr. Brennan entwickelte neue Gleichungen, die anstelle derrefraktiven Progression die axiale Länge der myopischen Probandenbetrachteten - eine wiederholbare Messung, die ohne Zykloplegieerreicht werden kann, d. h. ohne die Blockierung des Ziliarmuskels amAuges um zu verhindern, dass die Akkommodationsfähigkeit dieResultate verfälscht.Mit dem Bestreben die Myopiekontrolle weiter zu verbreiten, hatdie axiale Längenmessung das Potenzial zu einer allgemeinerenMessgröße für die Progression zu werden, um Augenspezialisten zuunterstützen die Wirksamkeit von Maßnahmen für ihre Kunden bzw.Patienten besser zu bewerten und zu beurteilen."Diese Arbeit legt den Grundstein dafür, welche Erwartungen an dieWirksamkeit der Myopiekontrolle in Zukunft gestellt werden können undwie die individuelle Progression der Myopie bei Kunden bzw. Patientengemessen werden kann", so Dr. Brennan abschließend.Dr. Brennan wird diese Erkenntnisse am Donnerstag, den 8.November, um 13:00 Uhr im Raum 304 des Henry B.Gonzalez-Convention-Center präsentieren.Erschließen ungedeckter BedürfnisseJohnson & Johnson Vision konzentriert sich darauf Menschen zuhelfen, um besser zu sehen, sich besser miteinander austauschen undum besser leben können. Das Unternehmen unterstützt laufendeForschungsarbeiten, die sich auf Bereiche mit hohem ungedecktenBedarf auswirken können, darunter Myopie, eine der größtenBedrohungen für die Augengesundheit im 21. Jahrhundert. Nebenneuartiger Forschung und Entwicklung ist das Unternehmen auch anmehreren Programmen beteiligt, die den Zugang zu hochwertigerAugenheilkunde für Menschen auf der ganzen Welt ein Leben langerweitern. Johnson & Johnson Vision ist ein langjähriger Förderer vonSight for Kids, eine Initiative, die seit 2002 mehr als 24 MillionenKindern Zugang zu Aufklärung und Dienstleistungen im BereichAugenversorgung bietet, insbesondere in Asien, wo Kurzsichtigkeit amweitesten verbreitet ist.Weitere Informationen über Johnson & Johnson Vision im Rahmen derAcademy 2018 finden Sie unter www.jnjvisionpro.com/academy.Johnson & Johnson VisionWir bei Johnson & Johnson Vision haben uns ein mutiges Zielgesetzt. Wir wollen die Entwicklung der globalen Augengesundheitmaßgeblich verändern. Durch unsere verschiedenen Geschäftsbereicheliefern wir Innovationen, die es Augenspezialisten ermöglichen, ihrenKunden bzw. Patienten grundlegende Verbesserungen zu bieten und mitProdukten und Technologien weitverbreitete Probleme wieFehlsichtigkeiten, grauer Star und trockene Augen zu beheben. InGemeinden mit dem größten Bedarf arbeiten wir gemeinsam daran, denZugang zu hochwertiger Augenheilkunde zu verbessern. 