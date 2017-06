Neue Daten aus KIHDNEy-Kohorte zeigen Verbesserung der biochemischen Resultate bei vermehrt durchgeführter Hämodialyse mit dem NxStage System One und belegen Eignung für ein breites Spektrum von Patienten

Datendarstellungen werden auf 54. ERA-EDTA Kongress präsentiertLawrence, Massachusetts (ots/PRNewswire) - NxStage Medical, Inc.(Nasdaq: NXTM), ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich aufdie Verbesserung der Betreuung bei Nierenerkrankungen konzentriert,gibt heute neue Ergebnisse bekannt, die positive biochemischeAuswirkungen im Zusammenhang mit der vermehrt durchgeführtenHämodialyse mit NxStage® System One(TM) aufzeigen. Die Daten werdenim Rahmen des ERA-EDTA Kongresses präsentiert, der vom 3. - 6. Juni2017 in Madrid (Spanien) stattfinden wird.Die Forschungsarbeit wurde vom Team der Knowledge to Improve HomeDialysis Network in Europe (KIHDNEy)-Kohorte durchgeführt und wird inzwei Posterpräsentationen von den Hauptverfassern Drs. MaxenceFicheux, Nephrologe, CHR Clémenceau, Caen, (Frankreich) und RobertoCorciulo, Nephrologe, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico,Bari, (Italien) vorgestellt, die 12-Monats-Ergebnisse derKIHDNEy-Kohorte werden des Weiteren in Symposium-Präsentationen vonDr. Sunita Nair, leitende Oberärztin Nephrologie und KlinischeLeitung, Home Dialysis Therapy Shrewsbury and Telford NHS Trust(Großbritannien) skizziert, Pr. Eric Goffin, Nephrologe und KlinischeLeitung, Cliniques Universitaires Saint Luc, Brüssel (Belgien)fokussiert sich auf Mineralien und Knochenstörungen. DieKonferenzteilnehmer haben die Möglichkeit, sich an Messestand 3.155mit Vertretern von NxStage zu treffen.Die mündlichen Präsentationen sind für Sonntag, den 4. Juni um18:45 Uhr MESZ im Rahmen des Symposiums More Frequent HD ImprovedOutcomes: The Wish Comes True At Home (Vermehrt durchgeführte HDbringt verbesserte Ergebnisse: Der Wunsch geht im eigenen Zuhause inErfüllung) angesetzt, das unter Vorsitz von Drs. Natalie Borman,ärztliche Direktorin, leitende Oberärztin Nephrologie, Wessex Renaland Transplantation Unit, Portsmouth (Großbritannien) undMaria-Auxiliadora-Bajo, Nephrologin, Hospital Universitario La Paz,Madrid (Spanien) stattfindet. Auf dem Symposium wird außerdem MatthewHerbert zu Wort kommen, ein NxStage-Patient aus Großbritannien, derüber das Leben mit Dialyse und seine Erfahrungen mit nächtlicherHeimhämodialyse mit dem NxStage System One berichtet.Drei der 11 an der KIHDNEy-Forschungsarbeit Mitwirkenden sind vorOrt anwesend, um die Daten von 182 Patienten an 9Dialysevorrichtungen in 5 Ländern zu präsentieren, welche dieklinischen Vorteile einer häufiger erfolgenden Heimhämodialyseunterstreichen, darunter:- Verbesserte Kontrolle des Flüssigkeitsvolumens und gute Entfernunggelöster Substanzen:- Geringe Ultrafiltrationsrate,- Reduzierung von blutdrucksenkenden Medikamenten,- Adäquate Dialysisdosis.- Stabile Parameter bei Mineralien und Störungen des Knochens,zusammen mit verbessertem Albumin- Gute Aufrechterhaltung der Nierenrestfunktion"Die Daten bestätigen weiterhin, dass eine vermehrt durchgeführteHämodialyse mit System One bessere gesundheitliche Ergebnisse für einbreites Spektrum von Dialysepatienten bringt", erklärte AllanCollins, Chief Medical Officer von NxStage Medical. "Wir sindglücklich, diese Daten an die Renal Care-Community weitergeben zukönnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Patientenzugangzu dieser lebensverändernden Therapieoption zu erweitern".Das NxStage System One ist ein einfaches, flexibles und portablesHämodialysesystem, das eine breite Palette von Therapiemöglichkeitenbietet, darunter Heimdialyse, Dialyse mit vermehrter Frequenz undnächtiche Dialyse. Weitere Informationen zu den Behandlungsoptionenmit System One können Sie unter nxstage.com finden.Die Heimhämodialyse ist trotz des gesundheitlichen Nutzens, densie Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen bieten kann, nichtfür jeden als Therapieform geeignet. Die ausgewiesenen Vorteile derHeimhämodialyse wirken sich möglicherweise nicht bei jedem Patientengleich aus. Die Risiken, die mit Hämodialyse-Behandlungen in jederUmgebung in Verbindung stehen, sind u. a.: hoher Blutdruck,Hypervolämie, niedriger Blutdruck, Herzprobleme und Komplikationenbeim vaskulären Zugang. Die Medizintechnik, die beiHämodialyse-Behandlungen eingesetzt wird, kann zusätzliche Risikenverursachen, darunter das Eindringen von Luft in den Blutkreislaufund Blutverlust aufgrund von Gerinnung oder versehentlichem Abtrennendes Blutschlauchsets. Bestimmte Risiken gelten ausschließlich beiBehandlungen im eigenen Heim. Behandlungen im eigenen Heim werdenohne medizinisches Personal und technischen Support vor Ortdurchgeführt. Die Patienten und ihre Partner müssen in denentsprechenden Abläufen geschult sein und wissen, wie bei Bedarfmedizinische oder technische Unterstützung eingeholt werden kann.Informationen zum NxStage System OneDas NxStage System One ist das erste und einzige wirklich tragbareHämodialysesystem, das von der FDA speziell für die Heimhämodialyseund die nächtliche Heimhämodialyse zugelassen wurde. SeineEinfachheit und revolutionäre Größe (Höhe von nur einem Fuß) sollenden Patienten einen praktischen Einsatz im eigenen Heim ermöglichenund ihnen die Freiheit geben, ihre Therapie mit auf Reisen zu nehmen.In Kombination mit dem NxStage PureFlow(TM) SL Dialysis PreparationSystem wird die Behandlung für Patienten noch weiter vereinfacht, dagewöhnliches Leitungswasser verwendet werden kann, umDialyseflüssigkeit bei Bedarf vor Ort zu erzeugen. Anders als beikonventionellen Hämodialysesystemen ist für den Betrieb des SystemOne keine spezielle Infrastruktur erforderlich. Unter Aufsicht ihrerÄrzte können Patienten das NxStage System One zusammen mit ihrengeschulten Partnern jederzeit, wie gewünscht, und wann es für sie ambesten ist, einschließlich während ihrer Schlafphase, zu Hause oderim Urlaub und mit einer medizinisch angemessenenBehandlungshäufigkeit verwenden. Des Weiteren sammelt die Nx2meConnected Health® Plattform von NxStage wichtige NxStage System Oneund Patienteninformationen für eine flexible Betrachtung, Überwachungund Berichterstattung, die das Patientenmanagement und diePatientenbindung verbessern und die Betreuung an alternativenStandorten vereinfachen können. Das System One wird ebenfalls für dieBereitstellung einer Reihe flexibler Therapieoptionen intraditionelleren Betreuungsumgebungen eingesetzt, wie inKrankenhäusern und Dialysezentren. Seine Sicherheit und Leistung sinddurch mehr als 14 Millionen Behandlungen von über 30.000 Patienten inder ganzen Welt bewiesen. www.nxstage.com.Informationen zu NxStage MedicalNxStage Medical, Inc. (Nasdaq: NXTM) ist ein führendesMedizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Lawrence, Massachusetts,USA, das innovative Produkte zur Behandlung von chronischemNierenversagen im Endstadium (ESRD) und akutem Nierenversagenentwickelt, produziert und vermarktet. NxStage hat ebenfalls einekleine Anzahl von Dialysekliniken eröffnet, die sich der Entwicklunginnovativer Versorgungsformen für Patienten mit ESRD widmen. WeitereInformationen über NxStage, seine Produkte und Dienstleistungenfinden Sie auf den Websites des Unternehmens unter www.nxstage.comund www.nxstagekidneycare.com.Zukunftsbezogene AussagenDiese Mitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne desPrivate Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen indieser Mitteilung, die nicht eindeutig auf die Vergangenheit bezogensind, sind zukunftsbezogene Aussagen und Begriffe wie "vorhersehen","glauben", "erwarten", "schätzen", "planen" und ähnliche Ausdrückekennzeichnen im Allgemeinen zukunftsbezogene Aussagen. Dietatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesenzukunftsbezogenen Aussagen angegebenen abweichen. Ursache könnenverschiedene wichtige Faktoren sein, darunter die in den von NxStagebei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagenbesprochenen Faktoren. Zu den Unterlagen zählen der Quartalsberichtauf Formular 10-Q für das am 31. März 2017 geendete Quartal.