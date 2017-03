Neue DAX-rekorde winken, Aber: Die bäume wachsen nicht in den himmel!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem kurzen Durchschnaufen sprang der DAX gestern in beeindruckender Manier wieder über 12.000 Punkte. Gleichzeitig kletterte der Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über 21.000 Zähler. Auch Nasdaq 100, S&P 500 und MDAX notieren so hoch wie noch nie. Das bedeutet:

Wie so oft in starken Trendmärkten markieren die Aktienmärkte derzeit neue Allzeithochs wie am Fließband. Sie als erfahrener Anleger wissen natürlich, dass Trends dazu neigen, sich fortzusetzen. Doch ich mahne auch zur Vorsicht, denn die Bäume wachsen auch an der Börse nicht in den Himmel. Die von den Märkten zurückgelegte Strecke ist beachtlich. Aus Sicht der Saisonalität bekommen die Kurse noch bis Ostern Rückenwind, doch das Rückschlagspotenzial wächst. Die Konsequenz für unser Depot:

Wir hatten uns rechtzeitig vor den Kursschüben auf der HausseSeite positioniert und verzeichnen derzeit Gewinne auf breiter Front. Damit werden wir für unser Warten in der schwierigen Phase 2016 belohnt. Genießen Sie diese Gewinne! In den nächsten Wochen geht es darum, diese Profte weiter auszureizen, um dann in Übertreibungsphasen nach oben, immer wieder (Teil-) Gewinne zu realisieren.

