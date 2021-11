Neue Corona-Variante Gefahr für Aktien? Wie ich jetzt selbst reagiere

An diesem Black Friday kam es nicht nur in den verschiedenen Onlineshops, sondern auch an den Börsen weltweit zu einem Preissturz. In der Folge könnten einige Aktien wieder interssant sein. Schon in den letzten Wochen mussten einige Länder ihre Corona-Maßnahmen infolge eines erhöhten Auftretens von Infektionen verschärfen. In Südafrika entdeckten Wissenschaftler nun auch noch eine neue Mutation.

Diese Variante gibt wahrscheinlich Anlass zur Sorge. Dennoch hat das Auftreten der neuen Mutation nur begrenzte Auswirkungen auf mein Investitionsverhalten. Im schlimmsten Fall werden die Maßnahmen der Regierungen denen vom März 2020 ähneln. Das bedeutet, dass ähnliche Aktien wahrscheinlich zu den Gewinnern gehören werden. Unternehmen, die aufgrund ihrer Qualität und geringeren Abhängigkeit von konjunkturellen Zyklen ohnehin in allen Marktsituationen gut abschneiden.