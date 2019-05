Neue Commerzbank-Studie - So reagieren exportierende Unternehmen auf weltweit zunehmende unsichere Rahmenbedingungen! (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Deutschland ist eine Exportnation. Nicht nur große Unternehmenverkaufen weltweit ihre Waren, sondern auch der Mittelstand. Aktuellexportieren 52 Prozent der deutschen Unternehmen. Politische undwirtschaftliche Konflikte wie Brexit, Dieselkrise oder Donald TrumpsHandelskrieg mit China sorgen aber zurzeit für große Unsicherheiten.Wie die Unternehmen auf die internationalen Herausforderungenreagieren, zeigt eine / heute / am 27. Mai veröffentlichte neueCommerzbank-Studie. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Kernergebnis der Studie ist, dass die internationalenMärkte für die deutschen Unternehmen weiterhin sehr wichtig sind.O-Ton 1 (Michael Reuther, 17 Sek.): "Insbesondere das Label 'Madein Germany' genießt bei Abnehmern weltweit hohes Ansehen. Diedeutschen Unternehmen sind ganz klar Qualitätsführer. Die kleinerenund mittleren Unternehmen fokussieren sich dabei mehr auf denEuro-Raum, während die globalen Unternehmen mehr in Schwellenländerexpandieren."Sprecherin: Sagt der Firmenkundenvorstand der Commerzbank MichaelReuther und erklärt, wie politische und wirtschaftliche Konfliktezurzeit beim Export für eine große Verunsicherung sorgen.O-Ton 2 (Michael Reuther, 13 Sek.): "Herausforderungen für dieUnternehmen sind insbesondere die geopolitischen Spannungen. Diehaben ihre Auswirkungen in internationalen Handelskonflikten, wieauch zum Beispiel dem Brexit. Allerdings auch Sanktionen, die dieUnternehmen beachten müssen."Sprecherin: Deutsche Unternehmen sollten trotzdem ihre Chancen aufden Weltmärkten weiter nutzen - gut geplant und abgesichert sind dieRisiken durchaus beherrschbar.O-Ton 3 (Michael Reuther, 19 Sek.): "Die Kunden erwarten von unsprimär die Beurteilung von Auslandsmärkten in der heutigenRisikosituation, aber auch Währungsabsicherungen. Wir sind bereitsheute mit 30 Prozent Anteil an der Außenhandelsfinanzierung dieführende Außenhandelsbank in Deutschland. Hier wollen wir auch weiterfür unsere Kunden da sein."Sprecherin: Denn trotz der schwierigen Zeiten sind deutscheProdukte im Ausland weiter stark gefragt. Das sagen nicht nur 81Prozent der Unternehmen, das beweist auch die Statistik:O-Ton 4 (Michael Reuther, 14 Sek.): "Wir sind derExportweltmeister, wir haben trotz der schwierigen geopolitischenThemen die Exporte um drei Prozent steigern können. Dabei stehen imVordergrund ganz klar die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte derdeutschen Unternehmen."Abmoderationsvorschlag:Weitere Information zum Thema und zur aktuellen Studie finden Sieim Internet unter www.unternehmerperspektiven.de.Pressekontakt:Bernd Rehbernd.reh@commerzbank.comTel.: +49 (0)69 136 46971Original-Content von: Commerzbank Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell