Unterföhring (ots) -- Die neue Showtime-Serie ab morgen auf Sky Atlantic HD- Über die Stand-up-Comedy-Szene in den 70er-Jahren in Los Angeles- Produziert unter anderem von Jim Carrey ("Dumm und Dümmehr")- Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbarIn den 1970er-Jahren strömten zahlreiche Comedians aus allenTeilen der USA nach Los Angeles, um den künstlerischen Durchbruch zuschaffen. Die düster-dramatische, schwarzhumorige Comedyserie "I'mDying Up Here", produziert unter anderem von Jim Carrey ("Die TrumanShow"), ist ab 23. August immer mittwochs um 21.45 Uhr auf SkyAtlantic HD zu sehen. Die zehn Episoden stehen parallel auch auf SkyTicket, Sky Go und Sky In Demand auf Abruf zur Verfügung."In den USA Anfang der 70er-Jahre, während die Schlagzeilen vomVietnamkrieg und dem Watergate-Skandal beherrscht wurden, trafen sichKomödianten im sonnigen Los Angeles. Sie bildeten eine Community,hofften auf den großen Durchbruch und tauchten ein in eine Welt ausSex, Drugs. Rock'n'Roll und Comedy. Doch das 'Camelot' der Komikerhatte auch seine Schattenseiten", sagt Peter Schulz, Senior VicePresident Programming & Planning Sky Deutschland. "Eindrucksvollbeleuchtet die unter anderem von Jim Carrey produzierte Serie denAuf- und auch Abstieg der unterschiedlichsten Charaktere in einerZeit, in der alles möglich schien."Über "I'm Dying Up Here":Goldie (Melissa Leo), eine etwas ordinäre Besitzerin eines ComedyClubs in Los Angeles ist die Mentorin einer stetig wachsenden Gruppevon Komikern, die 1973 aus allen Landesteilen nach Hollywood strömen,um dort Karriere zu machen. Während sie ihr Geschäft mit eisernerHand führt, kümmert sie sich liebevoll um ihre Schäfchen, die trotzKonkurrenz untereinander eine eingeschworene Gemeinschaft bilden.Auch wenn ein Dasein als Komiker nach außen lustig wirkt, ist esKnochenarbeit, das Publikum Abend für Abend zum Lachen zu bringen undnicht jeder Künstler ist dem psychischen Druck gewachsen.Die Serie basiert locker auf dem gleichnamigen Sachbuch vonWilliam Knoedelseder, der darin beschreibt, wie in den 1970er-Jahrenzahlreiche Künstler, angelockt von Jonny Carsons legendärer "TonightShow", nach Hollywood strömten und auf die große Karriere hofften.Fasziniert von der damaligen Goldenen Ära der Stand-Up-Comedy, die sogroße Stars wie Robin Williams, David Letterman, Jay Leno oder auchAndy Kaufman hervorbrachte, erwarben Hollywood-Star Jim Carrey undMichael Aguilar ("Departed - Unter Feinden") die Rechte am Sachbuch.Kreiert und für das Fernsehen geschrieben wurde "I am Dying Up Here"von Dave Flebotte, der auch als ausführender Produzent fungiert.Neben Hauptdarstellerin Melissa Leo, die für ihre Rolle in "TheFighter" einen Oscar gewann, sind Ari Graynor ("Mystic River"),Clarke Duke ("Bad Moms") sowie als Gaststars unter anderem RobertForster ("Jackie Brown") und Alfred Molina ("Chocolat") zu sehen.Facts:Originaltitel: "I'm Dying Up Here", Comedyserie, 10 Episoden, jeca. 60 Minuten, USA 2017. Regie: u.a. Jonathan Levine, Adam Davidson,Iain B. MacDonald, Jon S. Baird. Drehbuch: Dave Flebotte. AusführendeProduzenten: Jim Carrey, Michael Aguilar, Christina Wayne, DaveFlebotte. Darsteller: Melissa Leo, Ari Graynor, Clark Duke, MichaelAngarano, Andrew Santino, RJ Cyler, Erik Griffi, Stephen Guarino.Ausstrahlungstermine:Ab 23.8.2017 immer mittwochs, 21.45 Uhr, wahlweise auf Englischoder Deutsch auf Sky Atlantic HD. Parallel auch auf Sky Ticket, SkyGo und Sky On Demand verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v.O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Seriensind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassungverfügbar. 