Neue Chefin für BNP Paribas Schweiz

Zürich (awp) - Monique Vialatou löst Geoffroy Bazin an der Spitze von BNP Paribas Schweiz ab. Die jetzige CEO der kanadischen Ländergesellschaft tritt ihre Stelle am 1. Juli an.

Bazin wurde vom Verwaltungsrat der französischen Bank zum Länderchef der BNP Paribas Gruppe in Luxemburg und zum CEO von BGL BNP Paribas ernannt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Vialatou ist laut Mitteilung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten