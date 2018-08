Neue Cannabismarken für Genusszwecke liiv, Xscape und Synr.g bieten Kanadiern mehr Auswahl bei ihrer individuellen Lebensgestaltung

Toronto (ots/PRNewswire) -CannTrust® (TSX:TRST) will sich frühe Spitzenposition im Vorfeldder Marktöffnung für Cannabis als Genussmittel sichernMit der Vorstellung von drei neuen Cannabismarken für Genusszwecke- liiv, Xscape und Synr.g - wird das Leben in Kanada ein ganzes Stückinteressanter werden. Die Sorten werden bei der Marktöffnung am 17.Oktober landesweit erhältlich sein. Die drei Marken und ihrezugehörigen Sorten wurden speziell für unterschiedlicheKonsumentenprofile gezüchtet, vom neuen Konsumenten bis zumkultivierten Kenner."Wir sind hocherfreut, im Oktober mit liiv, Xscape und Synr.g inden Markt für Cannabis als Genussmittel vorzustoßen. Dies ist einhistorischer Moment für die kanadische Cannabisindustrie, und wirwollen uns mit an die Spitze setzen. Wir bieten verschiedeneCannabisoptionen, die speziell für die Bedürfnisse aller Kanadier abdem gesetzlichen Mindestalter gezüchtet wurden. Wir freuen unsdarauf, ab dem 17. Oktober unsere Produkte flächendeckendanzubieten", sagte Brad Rogers, President von CannTrust.Es gibt die folgenden drei dynamischen Marken.- liiv: Für kultivierte Liebhaber, die wissen, was sie wollen. liivist perfekt abgestimmt auf die Bewältigung der täglichenHerausforderungen. liiv bietet Sorten, die bei erfahrenenKonsumenten bereits beliebt sind. Die Cannabisprodukte werden nichtnur als getrocknete Blüten oder vorgedrehte Joints zum Rauchen oderVerdampfen, sondern auch als Öle und Kapseln angeboten.http://www.liivcannabis.com- Xscape: Xscape-Sorten werden speziell für bestimmte Erfahrungengezüchtet, damit Konsumenten leichter die richtige Sorten für ihreAbenteuer auswählen können. Xscape bietet die perfekte Sorte - obWalk the Dog (perfekt zum Gassigehen) oder Flix N Chill (Stups,Stups). Xscape schafft Klarheit für die Konsumenten, indem esReferenzpunkte zur Orientierung bei Vorstellungskraft undPräferenzen bereitstellt. Xscape-Produkte sind als getrockneteBlüten oder vorgedrehte Joints erhältlich.http://www.xscapecannabis.com- Synr.g: Bei den Sorten dieser einzigartigen Kollektion wird aufAroma Wert gelegt, eine gute Wahl für gesellige Stunden. DieSynr.g-Sorten bereichern jede Zusammenkunft, egal ob Date-Night,Dinnerparty oder was immer deine Vorstellungskraft erlaubt. Dieseteilbaren Produkte sind als getrocknete Blüten oder vorgedrehteJoints erhältlich. http://www.synrgcannabis.comDiese drei neue Marken wurden von Kanadas erstem apothekereigenenund lizenzierten Produzenten CannTrust gezüchtet. CannTrust ist seitvier Jahren ein angesehener Lieferant von Cannabis und hat mit denMarken liiv, Synr.g und Xscape sein Sortiment an hochwertigen,bewährten und standardisierten Genussprodukten in bester Qualitäterweitert."Kanada steht weltweit an der Spitze bei der Legalisierung vonCannabis für Genusszwecke, und wir sind stolz darauf, unserehochwertigen Produkte auf den kanadischen Markt zu bringen. DieseMarken und Sorten wurden mit großer Sorgfalt entwickelt, und daswerden die Konsumenten beim ersten Ausprobieren am 17. Oktober sofortmerken. Wir warten mit Spannung auf die Reaktionen. Unsere Produktehaben das Zeug, auf dem neuen Markt tonangebend zu sein", so Rogersweiter.Die Marken sollen sich auf dem Markt für Cannabis als Genussmittelganz vorne positionieren. Die nächste Produktgeneration ist bereitsin Entwicklung, denn 2019 sollen auf dem Markt auch Edibles undcannabishaltige Getränke zugelassen werden. Geplant sindbeispielsweise Einweg-Kapseln für Keurig-Kaffeemaschinen und einSortiment an Getränkeprodukten wie ein Fertiggetränk für Sportler,das die Regeneration nach dem Sport unterstützt.Tiefer eintauchen- Sämtliche Cannabisprodukte von CannTrust sind standardisiert, damitdie Konsumenten immer das gleicher Erlebnis haben.- Die Produkte werden in einem neuartigen Gewächshaus gezüchtet. Dankkontinuierlichem Ernteverfahren wird die Effizienz verbessert, undes entstehen hochwertigere Blüten als bei der herkömmlichenGewächshauszucht.- Wenn eine neue Sorte entwickelt wird, setzt das erfahreneZüchterteam von CannTrust Hunderte Samen und überwacht dieEntwicklung der Pflanzen vom Setzling bis zur vollen Blüte. AlsMutterpflanze für zukünftige Produkte werden nur die Sorten mithohem Terpengehalt und der richtigen Menge THC und CBD ausgewählt.Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung pharmazeutisch standardisierterProdukte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung inder Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Zur Zeit betreibtCannTrust ca. 23.500 Quadratmeter seiner ca. 42.000 Quadratmetergroßen Niagara Perpetual Harvest Facility, die während der erstenPhase eines Sanierungsprojekts neu entwickelt wurde. Das zweite ca.18.500 Quadratmeter große Sanierungsprojekt wird voraussichtlich imdritten Quartal für den Anbau bereit sein. Auch der Bau der geplantenzusätzlichen Gewächshausfläche von ca. 56.000 Quadratmetern hat dankvollständiger Finanzierung bereits begonnen. Das industrieweitumfangreichste Produktportfolio wird in dem ca. 56.000 Quadratmetergroßen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan (Ontario) aufbereitetund verpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und zur Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mitunserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovationund Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendungvon Medizinalhanf für Patienten leichter gestalten werden. Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw.Genauigkeit dieser Pressemitteilung.