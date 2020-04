Neue CEO von AACSB ist akademische Leiterin und Industrieberaterin

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - AACSB International (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2788641-1&h=49822911&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2788641-1%26h%3D159920283%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faacsb.edu%252F %26a%3DAACSB%2BInternational&a=AACSB+International) (AACSB) gibt die Ernennung von Caryn L. Beck-Dudley (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788641-1&h=262539 1825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788641-1%26h %3D266311280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faacsb.edu%252Fabout%252Fwho-we-are%252Fbo ard-of-directors%252Fcaryn-beck-dudley%26a%3DCaryn%2BL.%2BBeck-Dudley&a=Caryn+L. +Beck-Dudley) als neue Präsidentin und CEO mit Wirkung zum Juni 2020 bekannt. AACSB ist der weltgrößte Verband für Wirtschaftspädagogik und feiert mehr als 100 Jahre Spitzenleistung in der Hochschulbildung. Die Organisation erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Qualitätssicherung, Wirtschaftspädagogik-Intelligenz sowie Lern- und Entwicklungsdienstleistungen für weltweite betriebswirtschaftliche Fakultäten.Als erfahrene akademische Führungskraft, Managementprofessorin und Anwältin ist Beck-Dudley derzeit Dekanin der Leavey School of Business an der Universität Santa Clara, eine Position, die sie seit 2015 innehat. Zuvor war sie Dekanin des College of Business an der Florida State University und der Jon M. Huntsman School of Business an der Utah State University.Beck-Dudley engagiert sich ehrenamtlich für AACSB, u. a. als unmittelbare ehemalige Vorsitzende des AACSB-Vorstands, als ehemaliges Mitglied und Vorsitzende des Akkreditierungs- und Sonderausschusses, als Rednerin bei Veranstaltungen und als Fürsprecherin von Netzwerken. In Anerkennung ihrer wegweisenden Führungsqualitäten erhielt Beck-Dudley kürzlich die Auszeichnung (h ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788641-1&h=3387686751&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788641-1%26h%3D806854821%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Faacsb.edu%252Fblog%252F2020%252Fapril%252Fbeck-dudley-recognized-as- distinguished-woman-in-business-education%26a%3Drecently%2Bawarded&a=k%C3%BCrzli ch+die+Auszeichnung) Pat Flynn Distinguished Woman in Business Education von der AACSB-Affinitätsgruppe "Women Administrators in Management Education". Sie ist die erste weibliche CEO von AACSB."Es ist ein großes Privileg im Zuge unserer Verstärkung der Bedeutung von Wirtschaftspädagogik AACSB beizutreten", sagte Beck-Dudley. "Das umfangreiche Netzwerk von AACSB verbindet die innovative Forschung und Managementausbildung der Wirtschaftshochschulen mit Erkenntnissen aus Industrie und Partnerschaften, um positive Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erzielen. Ich fühle mich geehrt, AACSB und seinen Mitgliedern bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Ausbildung und der Qualifikation von Arbeitskräften auf globaler Ebene zu dienen."Neben der Lehre in Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsethik hat Beck-Dudley vor großem und kleinem Publikum über eine Vielzahl von Themen aus den Bereichen Führung, Recht und Ethik referiert. Ihre Arbeit wird in mehreren Zeitschriften veröffentlicht, darunter das American Business Law Journal , wo sie im Redaktionsbeirat tätig war. Sie interagiert häufig mit Führungskräften von Unternehmen aus dem Silicon Valley und überlegt sich, wie Hochschulbildung den Arbeitskräftebedarf der Zukunft decken kann."Caryn ist eine bekannte strategische Denkerin, entscheidende Führungspersönlichkeit und eine einflussreiche Stimme im Bereich Wirtschaftspädagogik", sagte John A. Elliott, Vorsitzender des AACSB-Vorstands und Interimsprofessor an der University of Connecticut "Ich bin zuversichtlich, dass sie die entscheidende Rolle der AACSB und der Wirtschaftspädagogik bei der Vorbereitung der nächsten Generation großer Führungskräfte hervorheben wird."Beck-Dudley hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften, magna cum laude, von der Utah State University und einen J.D. von der University of Idaho College of Law. Sie tritt die Nachfolge von Tom Robinson an, der seit 2015 Präsident und CEO von AACSB ist und im September 2019 seinen Rücktritt angekündigt hat.Informationen zu AACSB InternationalAACSB International (AACSB), gegründet 1916, ist der weltweit größte Zusammenschluss im Bereich Wirtschaftspädagogik. Er verbindet Pädagogen, Lernende und Wirtschaftsbetriebe, um die nächste Generation herausragender Führungskräfte heranzubilden. AACSB ist in über 100 Ländern und Gebieten präsent. Es setzt sich dafür ein, im Bereich Wirtschaftspädagogik Einbeziehung zu fördern, Innovation zu beschleunigen und die Wirkung von Initiativen zu verstärken. Es setzt sich dafür ein, im Bereich Wirtschaftspädagogik Einbeziehung zu fördern, Innovation zu beschleunigen und die Wirkung von Initiativen zu verstärken. Mehr darüber, wie AACSB die Wirtschaftspädagogik zugunsten einer besseren Gesellschaft transformiert, erfahren Sie unter aacsb.edu.