Neue Bundesregierung muss Armutsbekämpfung besser abstimmen / Brot für die Welt legt Jahresbilanz vor - Evangelisches Hilfswerk mahnt zukünftige Bundesregierung zu nachhaltigem Handeln

Berlin (ots) - Brot für die Welt erwartet von der künftigenBundesregierung ein besser abgestimmtes Handeln bei der weltweitenArmutsbekämpfung. Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin desevangelischen Hilfswerks sagte: "Das gesamte Kabinett muss mit Blickauf nachhaltige Entwicklung künftig an einem Strang ziehen." So habein der vergangenen Legislaturperiode etwa das EntwicklungsministeriumProgramme gefördert, die afrikanischen Kleinbauern höhere Einkommenermöglichen und gleichzeitig habe das Landwirtschaftsministerium mitseiner Unterstützung für die Exportoffensive der deutschenErnährungswirtschaft in Afrika den lokalen Bauern Absatzmärktegenommen.Füllkrug-Weitzel erklärte bei der Präsentation der Jahresbilanz inBerlin, in der abgelaufenen Legislaturperiode habe es einige positiveEntwicklungen gegeben, um Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in derWelt zu überwinden. "Das Pariser Klima-Abkommen und die Agenda 2030mit den nachhaltigen Entwicklungszielen sind Meilensteine für eineweltweit gerechte Entwicklung. Deutschland hat bei derenZustandekommen eine Vorreiterrolle übernommen." Jetzt müsse dieBundesregierung auch bei deren Umsetzung mit gutem Beispielvorangehen. Dazu gehöre, klimaschädliche Emissionen schneller zureduzieren.Die neue Bundesregierung müsse sich auch dafür einsetzen, dass dieEntwicklungsländer nicht noch mehr ausbluteten. Füllkrug-Weitzel:"Aus den Entwicklungsländern fließt viel mehr Geld ab, als sie durchInvestitionen, Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten oderEntwicklungshilfe erhalten." Allein dadurch, dass multinationaleKonzerne Steueroasen nutzten, entgingen den Staaten jährlich hunderteMilliarden Dollar Einnahmen. Dieses Geld werde für Bildung,Gesundheit und weitere Aufgaben dringend benötigt. Es komme daraufan, die weltwirtschaftlichen Beziehungen fair zu gestalten."Deutschland sollte Vorreiter werden für eine internationalverträgliche Handels-, Außen-, Agrar-, Wirtschafts- undSicherheitspolitik."Mit Blick auf die Flüchtlinge, die nach Deutschland und Europagekommen sind, kritisierte Füllkrug-Weitzel: "Die Bundesregierung hatvielfach erklärt, dass sie die Ursachen von Flucht und Vertreibungangehen will. Stattdessen geht es ihr aber eher darum, Menschen ausEuropa fernzuhalten als wirklich die Ursachen zu bekämpfen." So werdeausgeblendet, dass Kriege und gewaltsame Konflikte weltweit zu denzentralen Fluchtursachen zählen. "Deutschland erlaubt Waffenexportenach Saudi-Arabien, das sowohl im Jemen als auch in Syrien einekriegstreibende Rolle spielt."Brot für die Welt arbeitet in mehr als 90 Ländern mit lokalenPartnern zusammen. Mit Bezug auf die Arbeitsbedingungen sagteFüllkrug-Weitzel: "Partnerorganisationen, die sich fürMenschenrechte, Demokratie und Umwelt engagieren, geraten immer öfterunter Druck. Ihnen wird die Registrierung entzogen oder der Zugang zuGeldern erschwert. Das stellt die größte Herausforderung für dieinternationale Projektarbeit dar."Einnahmen und AusgabenBrot für die Welt hat im vergangenen Jahr mehr als 61,7 MillionenEuro an Spenden und Kollekten erhalten. Das ist ein deutliches Plusvon 4,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (57,5 Mio. Euro). NebenSpenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt 2016 Mittel desKirchlichen Entwicklungsdienstes (KED; 54,4 Mio. Euro) und BeiträgeDritter (144,6 Mio. Euro), vor allem aus dem Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die Präsidentindes evangelischen Hilfswerks dankte allen Spenderinnen und Spendern,allen Kirchen, Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern, die zudiesem Ergebnis beigetragen haben, für ihr Vertrauen: "IhreUnterstützung hat uns ermöglicht, unsere Hilfsprogramme auszuweiten."Weltweit wurden im vergangenen Jahr 619 regionale und zwölfüberregionale Projekte neu bewilligt. Zu den klassischenSchwerpunkten konnten auch Integrationsprogramme für Flüchtlinge undBinnenvertriebene etwa in Mali, im Libanon und in Jordanien gefördertwerden.Insgesamt standen dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen undFreikirchen 273,5 Millionen Euro (2015: 255,4 Mio. Euro) zurÜberwindung von Armut, Hunger und Ungerechtigkeit zur Verfügung.Davon waren 246,7 Millionen Euro oder 91,3 Prozent für dieProjektarbeit bestimmt. Die Ausgaben für Werbung und allgemeineÖffentlichkeitsarbeit lagen bei 2,2 Prozent und für Verwaltung bei6,5 Prozent. Brot für die Welt liegt damit in der besten Kategorie("niedrig") des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen (DZI).Es vergibt das DZI-Spendensiegel.Brot für die Welt wurde 1959 gegründet. Das evangelische Hilfswerkunterstützt Menschen unabhängig von ihrer Volks- oderReligionszugehörigkeit. Schwerpunkte sind die Überwindung von Hunger,die Bewahrung der Schöpfung und die Förderung von Demokratie, Friedenund Menschenrechten.Achtung Redaktionen:Für Ihre Recherche steht eine digitale Pressemappe mit demJahresbericht, interaktiven Infografiken und Downloads bereit:http://bfdw.de/bilanz17Pressefotos finden Sie unter http://bfdw.de/bilanz17fotos