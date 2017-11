München (ots) -Einzigartige Live-Show mit den RTL II-Trödelprofis Otto, Mauro undSükrü- Sechs Auftritte in Bielefeld, Bremerhaven, Braunschweig, Siegen, Bochumund Landshut im April 2018- Tipps und Tricks zu den Themen Feilschen und Verkaufen, dielustigsten und skurrilsten Trödel-Geschichten und Challenges aufder Bühne- Tickets unter www.rtl2.de/ticketsIn deutschen Kellern lagert durchschnittlich ungenutzter Trödel imWert von mindestens 1.000 Euro. Wie kann man diesen alten Ramsch zubarer Münze machen? Das zeigen die Trödelexperten Otto Schulte, MauroCorradino und Sükrü Pehlivan bei ihrer außergewöhnlichen Bühnen-Show"Der Trödeltrupp LIVE - Dein Geld liegt im Keller" in sechsausgewählten Städten.In mehr als 700 Sendungen von "Der Trödeltrupp - das Geld liegt imKeller" konnten die Verkaufsprofis Otto Schulte, Mauro Corradino undSükrü Pehlivan allerlei Schätze aus Kellern, Dachböden oder Schuppenbergen. Nun gehen die Drei mit "Der Trödeltrupp LIVE - Dein Geldliegt im Keller" erstmals auf die große Bühne und geben Tipps undTricks rund um die Themen Trödel, Flohmarkt und Feilschen. Mitlustigen Challenges animieren die Verhandlungsprofis die Zuschauerzudem zum Mitmachen.Die TV-Stars hautnah an folgenden Terminen erleben:Di 03.04.2018 Bielefeld - StadthalleMi 04.04.2018 Bremerhaven - StadthalleDo 05.04.2018 Braunschweig - StadthalleDi 10.04.2018 Siegen - SiegerlandhalleMi 11.04.2018 Bochum - RuhrkongressDo 12.04.2018 Landshut - Sparkassen ArenaDarüber hinaus berichten die Drei gewohnt humorvoll vonungewöhnlichen Schnäppchenjagden, kuriosen Auktionen, skurrilenSammlungen und den ausgebufften Geschäftstaktiken ihres langjährigenArbeitsalltags. Wer hätte geahnt, dass ein Käsebrot mehr als 25.000Dollar einbringen kann?Tickets gibt es ab sofort unter: rtl2.de/ticketsÜber die RTL II-Dokusoap "Der Trödeltrupp":Das Haus platzt aus allen Nähten? Keller und Dachboden sindzugestellt bis unter die Decke? Wenn das Zuhause einem Flohmarktgleicht und wertvolle Erbstücke vom billigen Plunder nicht mehr zuunterscheiden sind, ist das Rettungskommando schon unterwegs: DieExperten der RTL II-Doku-Soap "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt imKeller" misten kräftig aus! Mit flotten Tipps und Tricks zeigenMauro, Sükrü und Otto, wie man mit einfachen Mitteln selbst wertlosenPlunder versilbert und sich reich trödeln kann. Natürlich ist dasnicht immer leicht: Schleppen, Putzen und knallhartes Feilschenwollen schließlich gelernt sein. Am Ende zeigt sich, ob diesammelwütigen Protagonisten wirklich das Zeug zum gewieften Trödlerhaben.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell