Bonn (ots) - Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland,überwiegend Erwachsene und Ältere, leiden an Gelenkverschleiß, imFachjargon Arthrose genannt. Dabei werden die Knorpel zwischen denGelenken zunehmend geschädigt, am Ende reibt Knochen auf Knochen.Trotz zum Teil erheblicher Schmerzen sollte man den Veränderungen imKniegelenk nicht durch Schonung, sondern durch gelenkfreundlicheBewegung begegnen! Das ist der Tenor der neuen Broschüre"Kniearthrose - Therapie und Schutz der Gelenke". Der Ratgeber vomBundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz BGVerklärt die Hintergründe der Erkrankung und zeigt auf, wie Patientenihr Schicksal mit der richtigen Behandlung und Mobilisierung lenkenkönnen.Schonen ist bei Kniearthrose definitiv der falsche Weg, denn dasKnorpelgewebe muss weiter ernährt werden. Solange die Beschwerden eszulassen, ist regelmäßige Bewegung also das A und O: Die Bildung dernotwendigen Gelenkschmiere wird gefördert und dadurch derKnorpelstoffwechsel auf Trab gehalten. Obendrein werden Muskelnaufgebaut, die dem Gelenk zusätzlich Stabilität verleihen. JedesBeugen und Bewegen tut gut, vorausgesetzt das Knie wird nicht zu sehrbelastet. Es empfehlen sich gelenkfreundliche Aktivitäten wieSchwimmen, Wandern oder Radfahren.Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Dazu gehört auch, auf dasKörpergewicht zu achten - jedes überflüssige Kilo weniger entlastet.Eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung dient außerdem derGesunderhaltung von Knorpel und Gelenken. Einen günstigen Einflusshaben beispielsweise Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D sowieOmega-3-Fettsäuren, die Entzündungen im Knie abschwächen. DieBroschüre "Kniearthrose - Therapie und Schutz der Gelenke" informiertausführlich über die Entstehung einer Kniearthrose und stelltMöglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung vor. Sie kann kostenlosbestellt werden beim BGV, Heilsbachstr. 32 in 53123 Bonn.www.bgv-kniearthrose.dePressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformationund Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnGermanyFon: 0049 (0)228-30 82 1-0www.medcominternational.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell