Bonn (ots) - Die Diagnose chronische lymphatische Leukämie bringtviele Fragen mit sich. Oft fällt es Betroffenen jedoch schwer, dieFachsprache der Ärzte zu verstehen. Darum bietet die neuePatientenleitlinie "Chronische lymphatische Leukämie (CLL)"ausführliche Informationen in allgemeinverständlicher Sprache.Betroffene und Experten haben diese Broschüre gemeinsam entwickeltund patientengerecht abgestimmt. Die Patientenleitlinie CLL istkostenlos bei der Deutschen Krebshilfe erhältlich und steht alsDownload auf www.krebshilfe.de/infomaterial zur Verfügung."Was bedeutet die Diagnose für mein weiteres Leben?", "WelcheTherapien gibt es?", "Wie geht es nach der Behandlung weiter?". Dieseund weitere Fragen stellt sich jeder, bei dem eine chronischelymphatische Leukämie diagnostiziert wurde. Und auch für Angehörigeist es wichtig zu wissen, wie es weitergeht. Antworten findenBetroffene und Angehörige in der neu erschienenen Patientenleitlinie"Chronische lymphatische Leukämie (CLL)", die die Deutsche Krebshilfegemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft und derArbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften (AWMF) herausgibt.Die neue Patientenleitlinie informiert über aktuelle medizinischeErkenntnisse und unterstützt Betroffene dabei, ihren Ärzten gezielteFragen zur Erkrankung zu stellen. Auf dieser Basis können an Krebserkrankte Menschen kompetent und selbstbewusst ihren persönlichen Wegder Krankheitsbewältigung mit dem Arzt besprechen."Mit dem Ratgeber wollen wir Patienten die Angst vor der Therapienehmen", sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe. "Sie sollen sich orientieren können und informiertePartner ihres Arztes werden."Der Text der Patientenleitlinie beruht auf der "S3-Leitlinie zurDiagnostik, Therapie und Nachsorge für Patienten mit einerchronischen lymphatischen Leukämie (CLL)". Diese wissenschaftlichbegründete Empfehlung für Ärzte wurde im Rahmen des gemeinsamen"Leitlinienprogramms Onkologie" der Deutschen Krebshilfe, derDeutschen Krebsgesellschaft und der AWMF erarbeitet und nun in eineallgemeinverständliche Sprache für Betroffene übersetzt."Betroffene können sich mit Hilfe der Patientenleitlinien überihre Krebserkrankung informieren und erfahren, welche Therapien esgibt. So stehen sie dieser schwierigen Situation nicht hilflosgegenüber", so Professor Dr. Ina Kopp, Leiterin des AWMF-Institut fürMedizinisches Wissensmanagement. "Es war wichtig, eng mit Betroffenenzusammenzuarbeiten. Nur so konnten wir patientenrelevanteFragestellungen angemessen berücksichtigen", ergänzt Professor Dr.Paul Graf La Rosée von der Arbeitsgemeinschaft InternistischeOnkologie (AIO) der Deutschen Krebsgesellschaft."Wir wissen, welche Fragen den Betroffenen am meisten auf derSeele liegen. Dies haben wir in der Broschüre berücksichtigt", fügtRainer Göbel, Beisitzer im Vorstand der Deutschen Leukämie- &Lymphom-Hilfe und selbst Leukämiepatient, hinzu.Insgesamt stehen neben der Patientenleitlinie CLL knapp 30 weiterePatientenleitlinien zur Verfügung, die alle bei der DeutschenKrebshilfe unter www.krebshilfe.de/infomaterial kostenlos bestelltwerden können. Die Patientenleitlinien sind außerdem bei derDeutschen Krebsgesellschaft unter www.krebsgesellschaft.de abrufbarsowie auf der Homepage des Leitlinienprogramms Onkologie unterwww.leitlinienprogramm-onkologie.de/patientenleitlinien.Hintergrundinformation: Chronische lymphatische LeukämieDie chronische lymphatische Leukämie ist eine bösartige Erkrankungdes lymphatischen Systems. Bestimmte weiße Blutzellen, dieB-Lymphozyten, entarten und sterben nicht mehr ab. Sie verdrängen dienormale Blutbildung und können sich in Organen wie Lymphknoten oderMilz sammeln und diese vergrößern. Die CLL kann Beschwerden wiehäufige Infektionen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowieBlutungsneigung verursachen. Nach Angaben des Robert Koch-Institutserkranken in Deutschland pro Jahr rund 5.500 Menschen neu an einerchronischen lymphatischen Leukämie. Die CLL zählt damit zu denseltenen Krebserkrankungen. Sie tritt überwiegend um das 72.Lebensjahr auf. Eine chronische lymphatische Leukämie ist nichtheilbar, sie schreitet aber nur langsam fort. Betroffene haben daherhäufig eine normale Lebenserwartung und gute Lebensqualität. EineBehandlung ist erst bei Beschwerden oder fortgeschrittener CLLsinnvoll. Dann besteht die Behandlung aus Medikamenten inTablettenform (zielgerichtete Therapie) oder einerImmun-Chemotherapie. Nur noch selten ist eineStammzelltransplantation nötig.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell