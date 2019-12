Berlin (ots) - Anzeigen und Beilagen in Anzeigenblättern werden positivbewertet: Rund drei Viertel der regelmäßigen Anzeigenblattleser stimmen zu, dassWerbung im kostenlosen Wochenblatt einfach dazugehört, informativ, nützlich,kaufanregend, interessant, glaubwürdig oder unterhaltend ist. Nur knapp 10Prozent der Menschen in Deutschland sehen Werbung in Anzeigenblättern alsüberflüssig an. Am stärksten ist das lokale Medium im traditionellenbürgerlichen Milieu verankert, in dem fast sieben von zehn Menschen regelmäßigeAnzeigenblattleser sind. Im etablierten Milieu, das in der Oberschichtangesiedelt ist, lesen 58,5 Prozent Anzeigenblätter (LpA).Dies sind zentrale Ergebnisse der best for planning (b4p), die der BundesverbandDeutscher Anzeigenblätter (BVDA) jetzt in der neuen Broschüre "Menschen, Marken,Werte - Lebens- und Konsumweltwelten von Anzeigenblattlesern in der b4p"veröffentlicht hat. Mit erstmals ausgewerteten Lesertypen und einer Übersichtder SIGMA Milieus® erhalten Werbekunden und Mediaplaner noch bessere Einblickein die Konsum- und Lebenswelt der Anzeigenblattleser. Ihre umfassendendemografischen Angaben und abgebildeten Interessen, Wertvorstellungen undBedürfnisse werden in der neuen BVDA-Broschüre besonders transparent gemacht."Die von uns ausgewerteten Lesertypen 'die Etablierten', 'die Familien', 'dieJüngeren' und 'die Preisbewussten' zeigen die Vielfalt interessanterBevölkerungsgruppen, in denen regelmäßige Anzeigenblätterleser stark vertretensind", sagt Sebastian Schaeffer, stellvertretender BVDA-Geschäftsführer undLeiter Markt- und Mediaservice.Für Mediaplaner ergeben sich aus dieser Analyse hilfreiche Erkenntnisse, wieeinige Beispiele zeigen: So liegt das monatliche Nettoeinkommen bei denAnzeigenblattlesern der Gruppe "die Etablierten" mit 3.332 Euro über 300 Eurohöher als in der Gesamtbevölkerung. Bei "den Familien" ist das Produktinteressefür längere Reisen sehr stark ausgeprägt (64 Prozent, LpA). In der Lesergruppe"der Jüngeren" probieren rund zwei Drittel (65,3 Prozent, LpA) gerne neueProdukte aus (Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre: 54,2 Prozent). Bei "denPreisbewussten" sagen zwei von drei regelmäßigen Anzeigenblattlesern: DurchWerbung bin ich schon öfter auf interessante Produkte aufmerksam geworden."Die Broschüre bietet zahlreiche neue Auswertungen, die vor allem fürMarkenartikler und Mediaplaner interessant sind, bei denen Anzeigenblätter nochnicht so stark im Relevant Set verankert sind", sagt Schaeffer. Zu jederLesergruppe gebe es neben einem Lesersteckbrief auch Fakten über denWertekosmos, Aussagen zum Einkaufsverhalten, zur Konsumfrequenz, undInformationen über die Affinität für Werbung.Neben dem 16 Seiten starken Lesergruppenteil fokussiert die Broschüre außerdemdie Themen Reise und Urlaub, bietet eine Synopse über alle relevantenMediengattungen und stellt die Anzeigenblattleser und ihre Verbreitung in denSIGMA Milieus® vor.Werbekunden und Mediaplaner können die 36-seitige Broschüre "Anzeigenblätter inder b4p" direkt beim Markt- und Mediaservice des BVDA bestellen. Diese istebenfalls digital erhältlich.Pressekontakt:Wolfram ZabelBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.+49 151 2345 3262presse@bvda.dewww.bvda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55849/4458579OTS: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA)Original-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell