Neue Branchen bei der dritten Auflage der IN(3D)USTRY

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Robotertechnik, Guss- und Formenbau, Werkstofftechnologie undKunststofftransformatoren werden neben 3D-Druck im Rahmen der drittenAuflage der IN(3D)USTRY "From Needs to Solutions" (http://www.in3dustry.com/en/agenda?p_p_id=AAFullView_WAR_gaagendaactivitatsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&date=&trackId='11','12','13','15','17','18','19','30','31','20','21','50'&eventId='1','2','3','4','5'&keyword=&init=false) (Von Bedürfnissen zu Lösungen) präsentiert. Damit bestätigtdie Messe erneut ihr industrielles Profil. Die Veranstaltung wird vonFira de Barcelona organisiert und findet vom 16. bis 18. Oktober inHalle 8 auf dem Montjuïc Messegelände statt. Vertreter führenderUnternehmen, die diese innovative Technologie einsetzen, werdenebenfalls teilnehmen und mit den 90 ausstellenden Unternehmeninteragieren.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/766488/IN_3D_USTRY.jpg )Die dritte Auflage der IN(3D)USTRY "From Needs to Solutions" wirdihren Einfluss auf das gesamte industrielle Ökosystem ausdehnen unddie in den ersten beiden Auflagen vertretenen Branchen um neueergänzen. Zu diesem Zweck behandelt die Veranstaltung fünfThemenbereiche (fortgeschrittene Fertigungstechnik, Guss- undFormenbau, Werkstofftechnologie, Kunststofftransformatoren und3D-Druck), die im Fokus der Messe stehen werden.Kernpunkt der Veranstaltung, die auch die Kooperation von Leitat,Tecnalia und IAM3DHUB als strategische Partner beinhaltet, ist dieIN(3D)USTRY Arena. Dieser große Bereich für Innovation umfasst eineBühne, auf der 40 Vertreter von Unternehmen aus fünf Branchen(Gesundheit, Luftfahrt, Industrie, Automobil und Einzelhandel)Hersteller mit den Herausforderungen der Zukunft konfrontierenwerden. Im Gegenzug werden Hersteller Lösungen für den Bedarf dieserBranchen anbieten und Erfolgsgeschichten sowie mögliche Anwendungenfür diese Technologie in der ganzen Produktionswelt teilen.Zu den Gastredner zählen unter anderem Dr. Jaedeok Yoo, Gründervon Aprecia Pharmaceutical, das ein System zur Herstellung vonTabletten mithilfe von 3D-Druck patentieren lies; Jessica Zeaske,Director of Investments von GE Ventures Healthcare, demRisikokapitalfonds der Gesundheitsbranche von General Electrics, der75 innovative Start-ups verwaltet; Markus Obermeier, Leiter desBereichs für additive Fertigung bei Siemens, und Jose MarianoLópez-Urdiales, CEO von Zero2Infinity, einem Unternehmen, das eininnovatives System entwickelt hat, das kleine Satelliten in dieUmlaufbahn bringt. Zu den anderen Teilnehmern gehören derAutomobilhersteller SEAT; der österreichische Motorradhersteller KTMTechnologies; das spanische Unternehmen CAF, das sich auf dieKonstruktion, Fertigung und Wartung von Zügen spezialisiert hat, unddas deutsche Eisenbahnverkehrsunternehmen Deutsche Bahn.Darüber hinaus wird IN(3D)USTRY die Reshape Awards für die besten3D-Designs verleihen und den Ayri11 Robotics Congress veranstalten.Die Messe bietet zudem einen Ausstellungsbereich mit etwa 90Unternehmen, darunter 3D-Druckerhersteller und neue Branchen, die zumersten Mal an der Veranstaltung teilnehmen.