Neue Blutkrebstherapie - Teilnehmer für klinische Studie gesucht (AUDIO)

Martinsried bei München (ots) (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wann haben Sie das letzte Mal eineTablette genommen gegen Kopfschmerzen oder Bluthochdruck? Hand aufsHerz: Arzneimittel sind für uns selbstverständlich. Wissenschaftlerarbeiten aber auch kontinuierlich an neuen Medikamenten. Bis die aberauf den Markt kommen, vergehen Jahre - wenn sie überhaupt dieaufwendigen Tests bestehen. Ganz am Anfang stehen dabei klinischeStudien. Gerade für schwer erkrankte Menschen können neueArzneimittel lebensnotwendig sein. Zurzeit führen mehrere Uniklinikenin Deutschland im Rahmen einer klinischen Studie ein völlig neuesVerfahren zur Behandlung von Blutkrebs durch. Für diese klinischeStudie werden bundesweit weitere freiwillige Blutkrebs-Patientengesucht, und zwar im Moment an der Uniklinik in Regensburg, Würzburg,Erlangen, Dresden und Freiburg. Mehr dazu erfahren Sie von Lisa vonProndzinski.O-Ton 1 (Dr. Simone Thomas, 14 Sek.): "Es geht es hier um eineStudie für Patienten mit Blutkrebs. Und anders als bislang üblich,wird in dieser Studie ein neues Therapieprinzip untersucht, in demwir das körpereigene Abwehrsystem dazu bringen, die Krebszellenspezifisch im Patienten zu bekämpfen."Sprecherin: Dr. Simone Thomas ist Krebsspezialistin amUniversitätsklinik Regensburg und leitet die klinische Studie mit demTitel INITIAL-TCR. Diese so genannte TCR-Therapie erprobt ein völligneues Verfahren zur Bekämpfung von bestimmten Blutkrebsformen: DemPatienten werden dabei zuerst Zellen entnommen und dann verändertwiedergeben.O-Ton 2 (Dr. Simone Thomas, 17 Sek.): "Gesundes Gewebe desPatienten soll dabei nicht geschädigt werden. Die verändertenImmunzellen werden dann im Labor vermehrt und dem Patienten wiederzurückgegeben. Im Patienten können diese veränderten Immunzellen,T-Zellen, Blutkrebszellen dann ganz gezielt bekämpfen und zerstören."Sprecherin: Die Therapie wird also auf jeden einzelnen Patientenzugeschnitten. Nach einem ein- bis zweiwöchigen Krankenhausaufenthaltdarf der Patient wieder nach Hause und wird anschließend engmaschignachuntersucht. Krebsspezialistin Simone Thomas:O-Ton 3 (Dr. Simone Thomas, 20 Sek.): "Wie bei jeder klinischenStudie kann man aber nicht vorhersagen, wie der Patient auf die neueTherapie reagieren wird. Es kann sein, dass sich seinGesundheitszustand durch die neue Therapie bessert. Es könnte aberauch sein, dass die Behandlung den Zustand verschlechtert. Deshalbwerden die Patienten in dieser frühen Phase der klinischenEntwicklung auch ganz besonders intensiv überwacht."Sprecherin: Die Mediziner versuchen also herausfinden, ob und wiedie neue Behandlungsmethode wirkt, oder nicht. Aber was habenPatienten überhaupt davon, an einer klinischen Studie teilzunehmen?O-Ton 4 (Dr. Simone Thomas, 21 Sek.): "Oft ist eine solcheklinische Studie die letzte Hoffnung für Patienten, bei denen diebisherigen Therapieformen nicht mehr helfen. Als Studienteilnehmerkönnen die Patienten möglicherweise von den wirksamen Therapienprofitieren, noch bevor diese in die Zulassung kommen. Somit ist dieTeilnahme also für manche Krebspatienten die Chance auf ein zweitesLeben."Sprecherin: Als Teilnehmer infrage kommen Erkrankte Patienten mitAkuter Myeloischer Leukämie, dem Myelodysplastischen Syndrom undMultiplem Myelom, denen Chemotherapien nicht geholfen haben. Auchbestimmte Gewebemerkmale sind Voraussetzung für eine Teilnahme. DenPatienten entstehen keine Kosten, denn diese erste klinische Studiein Deutschland zur TCR-Therapie wird von der Firma Medigene ausMartinsried bei München gesponsert finanziert. Weitere Informationenerhalten Sie auf der Internetseite www.blutkrebs-studie.deAbmoderationsvorschlag: Eine völlig neue Therapie könnten beibestimmten Blutkrebsformen helfen. Gesucht werden bundesweit schwererkrankte Patienten, die an einer klinischen Studie teilnehmenmöchten. Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet unterwww.blutkrebs-studie.de