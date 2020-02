Neue Beweise für Chinas willkürliche Unterdrückung der Uiguren

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 17.02.2020 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Eine Liste aus dem Inneren des chinesischen Verwaltungsapparats zeigt, dassMuslime in China für alltägliches Verhalten in ihrem privaten Lebensbereichabgestraft werden. Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR, Deutscher Welle und"Süddeutscher Zeitung" wurde das Dokument zugespielt. Die Liste belegt, fürwelche augenscheinlichen Nichtigkeiten Menschen interniert wurden, zum Teiljahrelang: beispielsweise, weil sie Kopftücher oder Bärte trugen, Pilgerfahrtenoder Reisen ins Ausland unternommen haben. Auch der Besitz religiöser Bücherwird als Grund für eine Inhaftierung aufgezählt.In dem Dokument finden sich persönliche Angaben zu überwachten Personen aus demKreis Karakax (Regierungsbezirk Hotan) in der Autonomieregion Xinjiang im WestenChinas. Es umfasst rund 140 Seiten und listet Informationen zu mehr als 300Personen auf, die in Lagern interniert sind oder waren. Die Liste enthält auchNamen, Adressen und Ausweisnummern von Angehörigen, Freunden und Nachbarn dieserPersonen. Insgesamt finden sich persönliche Daten von mehr als 2000 Menschen indem Dokument. Nicht alle Einträge lassen sich zeitlich verorten, der aktuellsteEintrag stammt aus dem März 2019.Experten schätzen, dass in Xinjiang mehr als eine Million Menschen gegen ihrenWillen in Lagern festgehalten und einer ideologischen Umerziehung unterzogenwerden. Die chinesische Regierung spricht hingegen öffentlich von freiwilligenBildungsmaßnahmen. Das Dokument listet zahlreiche Gründe auf, warum Menschen injene Lager gebracht worden sind. Der häufigste: ein Verstoß gegen die Gesetzezur Geburtenkontrolle. In China gibt es rechtliche Vorgaben dazu, wie vieleKinder eine Familie haben darf. An zahlreichen Stellen in der Liste heißt es,eine Person habe zu viele Kinder.Weitere Gründe sind: "Diese Person trägt einen langen Bart", "Person, die beider [islamischen Pilgerreise] Haddsch war", "Internetseite angeklickt, die Linkszu unerwünschten ausländischen Internetseiten enthält", "bleibt grundlos vomFlaggenhissen fern", "während des Ramadans [islamischer Fastenmonats] imRestaurant kein normaler Betrieb".Auch das Verhalten von Angehörigen ist offenbar Grund für eine Internierung. Inder Spalte der Gründe finden sich Einträge wie etwa: "Verschleierung derEhefrau" und "Angehöriger einer Person, nach der im Ausland gefahndet wird".Vereinzelt werden Personen verdächtigt, Mitglieder oder Sympathisanten vonislamistischen Terrorgruppen zu sein.Die Liste zeigt auch, dass Uiguren bestimmter Geburten-Jahrgänge kategorisch alsbesonders gefährlich eingestuft worden sind - vor allem junge Männer. Da es sichbei den Lagern offiziell nicht um Gefängnisse handelt, geht einer Internierungkein Gerichtsverfahren voraus. Die Internierten sind offenbar den Beurteilungenvon Verwaltungs-Mitarbeitern ausgeliefert, die einschätzen, wie die Person derkommunistischen Partei gegenübersteht. In einem Fall heißt es beispielsweise:"Diese Person hat 2014 [der Moschee] 5000 Yuan gespendet, und sie hat dreiKinder außerhalb der Geburtenplanung. Sie stellt eine gewisse Gefahr dar, sodass vorgeschlagen wird, die Ausbildung fortzusetzen."Mehrere Wissenschaftler, denen Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR, DW undSZ das Dokument zur Einschätzung vorgelegt haben, gehen davon aus, dass esauthentisch ist. Die Sprache stimme mit anderen Regierungsdokumenten überein.Rian Thum forscht zur uigurischen Kultur und Geschichte an der UniversitätNottingham. Er sagt, die Liste belege "einen enormen Akt der kollektivenBestrafung", der letztlich rassistisch motiviert sei. "Du giltst als Gefahr,wenn du derselben Ethnie angehörst wie eine Person, die etwas Verbotenes oderBrutales getan hat." Der Begriff des Terrorismus werde vom chinesischen Staatderart ausgeweitet, dass "er im Grunde jede Aktivität eines Muslims beinhaltet".Über den Verbleib von Uiguren, die in die Lager gebracht worden sind, erfahrenzum Teil selbst Angehörige in China nichts. Die Angaben lassen sich daher nichtzweifelsfrei überprüfen. Den Reporterinnen und Reportern ist es gelungen, eineUigurin ausfindig zu machen, die angibt, dass zwei ihrer Schwestern auf derListe zu finden seien. Die Frau, die in der Türkei im Exil lebt, hat nacheigener Angabe seit mehreren Jahren nichts mehr von ihren Verwandten gehört.Im November hatten NDR, WDR und SZ gemeinsam mit weiteren Medienpartnern unterdem Schlagwort "China Cables" über Dokumente aus dem Inneren der chinesischenVerwaltung berichtet, die eine systematische Unterdrückung muslimischerMinderheiten in Xinjiang nachweisen. Experten gehen davon aus, dass es inXinjiang mehr als 1000 derartiger Lager gibt.Die chinesische Regierung ließ eine schriftliche Anfrage unbeantwortet. ImRahmen eines Termins mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas sagte derchinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag, 13. Februar: "Es gibt inXinjiang keine Million Inhaftierte oder Eingesperrte. Diese Behauptungen sind zueinhundert Prozent pure Lügen." Die Vorwürfe seien "auf die Vorurteile gegenüberChina" zurück zu führen.Auf Anfrage wollte sich die Bundesregierung zu der nun ausgewerteten Liste nichtkonkret äußern. Allgemein teilte ein Sprecher mit, die Bundesregierung würde dasThema Menschenrechte regelmäßig gegenüber Vertretern Chinas ansprechen.Die nun ausgewerteten Unterlagen sind einer Reihe von Medien gleichzeitigzugespielt worden. 