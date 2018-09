Stuttgart (ots) -"Kriminalreport Südwest", Fahndungs- und Präventionsmagazin amMontag, 10. September 2018, 20:15 bis 21 Uhr im SWR FernsehenFatma Mittler-Solak moderiert die Sendung des Südwestrundfunks(SWR) mit folgenden Themen:Falle am Geldautomaten - wie Betrüger EC-Karten und PIN erbeutenWer gerade am Bankautomaten Geld abhebt, sollte sich nicht in einGespräch verwickeln lassen. Denn das ist die Masche, mit der Betrügerderzeit in ganz Deutschland EC-Karten samt PIN erbeuten. Die Täterarbeiten in Zweier-Teams und mit ausgeklügeltem System. Zwei derBetrugsfälle wurden aus Trier gemeldet, weitere aus Mannheim."Kriminalreport Südwest" zeigt, wie man sich dagegen schützen kann.Falsche Versprechen, spätes Erwachen - die Abzocke mit angeblichenGewinnenWenn ein Anrufer einen großen Geldgewinn ankündigt, sollte manskeptisch werden. Organisierte Betrügerbanden, getarnt als Anwälteoder Bankmitarbeiter, locken damit die angeblichen Gewinner in dieFalle und verdienen Millionen. Allein in den Landkreisen Esslingen,Reutlingen und Tübingen wurden in den vergangenen zwei Monaten 75Fälle von der Polizei registriert.Bann gebrochen, Fall gelöst - mit Voodoo-Hilfe MenschenhändlergestelltDie Überprüfung einer Ausweiskopie in Trier führte zurZerschlagung eines Menschenhändlerrings, der von London aus in Europazahlreiche Zwangsprostituierte ausbeutete. Der Weg zur Verhaftung undVerurteilung der Hauptschuldigen war ungewöhnlich. Die Polizei Triermusste unter anderem in Nigeria einen Voodoo-Priester dazu bewegen,einen bösen Zauber aufzuheben - sonst hätten die verängstigten Opfernicht gegen ihre Peinigerin ausgesagt.Räuber beim Bäcker - Polizei hofft auf HinweiseEin Räuber bedroht die Verkäuferin einer Bäckerei am Stadtrand vonKarlsruhe mit der Pistole und entkommt mit geringer Beute unerkannt.Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.Mit dem Herz eines Boxers - ein Alltagsheld packt zuHobbyboxer Metin Aktay aus Sinsheim hielt tatkräftig zweijugendliche Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie wärenohne seinen Einsatz vielleicht entkommen.Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest"beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oderGewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle ausBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielenaktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle.Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigen Magazinsendungen imSWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt,die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahenEindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eineerfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortungim Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnenund Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren die Zuschauenden,wie sie sich schützen können.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/wysFotos auch bei ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell