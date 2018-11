Neue Bahnprojekte: Minister will Fahrzeit Berlin-Stralsund verkürzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will bestimmte Bahnstrecken ausbauen - unter anderem den Abschnitt Berlin-Stralsund.



Im Bundesverkehrswegeplan wurden mehrere Projekte in die Top-Kategorie hochgestuft. Das bedeutet, dass sie nun vordringlich angegangen werden, wie Scheuer am Dienstag ankündigte.

Demnach sollen Züge schneller von Berlin nach Stralsund fahren können. Die Strecke über Anklam und Greifswald soll für Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer pro Stunde ausgebaut werden. Das soll die Fahrtzeit von Berlin an die Ostsee um 35 Minuten verkürzen. Das könnte knapp 800 Millionen Euro kosten.

Auch Knotenpunkte wie Frankfurt, Hamburg oder München sollen ausgebaut werden. Denkbar ist weiter, dass die Strecke Cottbus-Görlitz elektrifiziert wird. Scheuer betonte aber, dass es sich um mittel- und langfristige Projekte handle, bei denen es nicht "morgen" einen Spatenstich gebe und die "übermorgen" fertig seien./hoe/kil/DP/tos