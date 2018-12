Neue BNI-Chefs in Kassel

Wien (ots) - Mit Stefan Milas (31) und Michael Saez Cano (37) stehen ab sofortzwei erfahrene Unternehmer an der Spitze des Unternehmernetzwerks BNI (BusinessNetwork International) in Kassel. Damit übernehmen die beiden Verantwortung fürüber 140 BNI-Unternehmer in der Region, die durch Empfehlungen in diesem Jahrüber 5,3 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz erwirtschaftet und dadurch dielokale und regionale Wirtschaft nachweislich gestärkt haben. Der bisherigeBNI-Exekutivdirektor Benedikt Grütz folgt einer Berufung als Bereichsvorstand inden Senat der Wirtschaft Deutschland.BNI - 241.000 Unternehmer vertrauen weltweit auf das größte UnternehmernetzwerkBNI wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA)gegründet und ist heute mit über 8.600 Unternehmerteams in über 71 Ländern aufallen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakteund Geschäftsempfehlungen. "Einen Weg alleine zu gehen, ermöglicht einem nichtso viele Möglichkeiten, wie mehrere Wege gemeinsam zu gehen. Netzwerken bedeutetGemeinschaft und Gemeinschaft bedeutet Zusammenhalt", sagt Stefan Milas, dererfolgreich einen Hausmeisterservice betreibt. Sein Exekutivkollege Michael SaezCano ergänzt "Partnerschaft und Kooperation sind die Maximen meinesUnternehmens. Herausforderungen, Chancen und deren Nutzen für Dritte zu erkennenund über den eigenen Vorteil zu stellen, ist eine Eigenschaft, die ich schonlange lebe und in der Geschäftswelt weiterverbreiten möchte", so der erfahreneselbständige Immobilien-, Finanz- und Versicherungsmakler.Michael Saez Cano & Stefan MilasTel.: +49 2732 6074 800info@bni-kassel.de; www.bni-kassel.deKontakt:BNI GmbH &Co.KGRobert NürnbergerLeitung Brandmanagement & CommunicationsTel.: +43 1 308 64 61-24r.nuernberger@bni-no.dewww.bni.deOriginal-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell