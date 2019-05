Neue Ausstellung von Volvo CE um Maschinen der Zukunft - gebaut mit LEGO-Steinen

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Exklusive Ausstellung FutuRE:BUILD zeigt futuristischeLEGO-Modelle, entworfen von Fans aller Altersgruppen, unterstreichtdie Vorstellungskraft der MaschinentechnikGöteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Wie werden die Baumaschinender Zukunft aussehen? Und wie werden sie arbeiten? Volvo ConstructionEquipment (Volvo CE) und LEGO® Technic haben Menschen aus aller Weltdazu aufgerufen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Und diebeeindruckenden Ergebnisse sind zum ersten Mal bei FutuRE:BUILD zusehen. Diese exklusive Ausstellung lädt vom 10.-16. Mai in das LondonTransport Museum im Herzen von Covent Garden (London) ein.Beteiligt haben sich junge und alte angehende Ingenieure mit ihremtechnischen Erfindergeist, und aus den zahlreichen Bewerbungen wurdendie 10 besten Modelle von einer Jury ausgewählt. Zur Schau gestelltwird ein breites Spektrum an Technologien, darunter autonomes Fahren,3D-Druck, Solarmodule und Drohnen. Inspiriert von der futuristischenVision hinter dem LEGO® Technic Volvo Concept Radlader ZEUX, hattenTeilnehmer die Aufgabe, ihre eigenen Modelle mit mindestens 50 %vorhandenen LEGO® Technic-Steinen zu bauen. Und dem Ideenreichtumschienen keine Grenzen gesetzt.Arvid Rinaldo (Brand Communication & Partnerships) bei Volvo CEsagt: "Wir waren überwältigt vom Erfindergeist der Teilnehmer. DieSieger wurden als Paradebeispiele dafür ausgewählt, dass die Grenzenunserer zukünftigen Baumaschinen fast grenzenlos scheinen. Einige derDesigns sehen aus, als stammten sie direkt aus einemScience-Fiction-Film. Die Branche durchlebt gerade eine spannendePhase, und diese Modelle entfernen sich eigentlich nicht zu weit vondem, was in Zukunft auf unseren Baustellen zu sehen sein könnte."Die riesige Palette an ausgestellten Konzepten dient alsInspiration für zukünftigen Generationen von Ingenieuren.Der gebürtige Siebenbürger Vida András (abgebildet), Gewinner desHauptpreises, ist ein 27 Jahre alter Architekt aus Rumänien. Erstellte sich der Herausforderung, eine Umweltlösung für Baumaschinenzu finden und im elegantesten Gewand zu präsentieren. Seinselbstfahrendes Modell, der Volvo Rottweiler, verfügt über einenpneumatischen Bohrer, eine Raupe und einen 3D-Drucker. So ist es inder Lage, sich jeder bautechnischen Herausforderung an denabgelegensten Orten zu stellen.Er sagt: "Für mich geht es bei dem Design nicht nur um denspielerischen Gedanken, sondern vielmehr darum, das Potenzial fürzukünftige Technologien auszuloten. In meiner Branche ist 3D-Druckaktuell einer der heißesten Trends, daher wollte ich das in meinModell integrieren. Und ich spiele schon seit 20 Jahren mitLEGO-Bausätzen. Das hat mich schon immer begeistert und mir dasVertrauen gegeben, dass ich stundenlang etwas bauen kann, was am Endeplausibel ist."Die Jury aus Mitgliedern von LEGO® Technic und Volvo CE bewertetedie Teilnehmer nach verschiedenen Kriterien: Coolness undOriginalität insgesamt, genialste Details, Relevanz im Hinblick aufdas Motto des Wettbewerbs und bester Gebrauch von LEGO-Elementen. DerWettbewerb hat ein buntes Teilnehmerfeld zwischen 14 und 47 Jahrenaus allen Teilen der Welt angelockt, von Großbritannien bis Ungarnund den USA bis Südafrika. Preise gingen auch an Volvo ICARUS, einemobile Solaranlage mit ausgeklügelten Offroad-Eigenschaften, undVolvo Excavadrone für den Einsatz am Boden und in der Luft.Weitere Informationen finden Sie unter: www.volvoce.com.(Foto:https://mma.prnewswire.com/media/885162/Volvo_Construction_Lego.jpg)Pressekontakt:Daisy Jestico+44-07961-035-011daisy.jestico@hotmail.co.ukOriginal-Content von: Volvo Construction Equipment, übermittelt durch news aktuell