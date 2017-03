Neue Ausstellung über Menschenrechtsbildung eröffnet im UNO-Hauptsitz in Genf

Genf und Tokio (ots/PRNewswire) - Eine neue Ausstellung mit demTitel "Transforming Lives: The Power of Human Rights Education"(Leben verändern: die Kraft der Menschenrechtsbildung) wurde am 6.März im Palais des Nations, dem Sitz des Büros der Vereinten Nationenin Genf, eröffnet.Die bis zum 17. März geöffnete Ausstellung das bewusstsein fürwill über die Rolle der Menschenrechtsbildung zur Stärkung von Würde,Gleichstellung und Frieden sowie zur Verhinderung vonMenschenrechtsverletzungen und missbrauch informieren. Sie markiertden fünften Jahrestag der Erklärung der Vereinten Nationen zuMenschenrechtsbildung und -training, die im Dezember 2011 angenommenwurde.Die Ausstellung wird mitorganisiert von Soka Gakkai International(SGI), HRE 2020, der NGO Working Group on Human Rights Education andLearning sowie den Staaten der Platform for Human Rights andTraining, mit Dank an das Büro des Hohen Kommissars der VereintenNationen für Menschenrechte (OHCHR). Bildtafeln der Ausstellung sindverfügbar unterhttp://www.sgi.org/in-focus/2017/transforming-lives.htmlBei der Eröffnung erklärte die Ständige Vertreterin Brasiliens beiden Vereinten Nationen in Genf, Botschafterin Maria Nazareth FaraniAzevedo: "Menschenrechtsbildung und -training sind entscheidend, umeine Gesellschaft gekennzeichnet von Frieden, Toleranz undnachhaltiger Entwicklung zu erreichen, in der die MenschenrechteAller geachtet, geschützt und erfüllt werden."Abdulaziz Almuzaini, Direktor der UNESCO-Verbindungsstelle inGenf, ergänzte: "Ich möchte den Organisatoren meine Anerkennung fürihr gemeinsames Engagement bei der Sensibilisierung und Förderung vonMaßnahmen zur Unterstützung der Menschenrechtsbildung auf der ganzenWelt aussprechen."Hirotsugu Terasaki, SGI-Generaldirektor für Frieden und globaleFragen, zitierte den SGI-Präsidenten Daisaku Ikeda, indem er sagte:"Es war noch nie wichtiger, eine Bewegung für Menschenrechtsbildungzu schaffen und zu festigen, die die sozialen Voraussetzungenfördert, in denen die Menschen Vielfalt und Menschenwürdehochhalten."Zu den weiteren Rednern zählten Craig Mokhiber, Leiter derAbteilung für Entwicklung und wirtschaftliche und soziale Fragen desOHCHR, sowie Emma Melander Borg von der globalen Koalition fürMenschenrechtsbildung HRE 2020.Die aus 25 Bildtafeln bestehende Ausstellung zeigt, wieMenschenrechtsbildung das Leben von Menschen in Australien, BurkinaFaso, Peru, Portugal und der Türkei verändert hat. Sie fordertBürger, Regierungen und zivilgesellschaftliche Organisationen zumHandeln auf, um eine Kultur der Menschenrechte zu fördern.SGI ist eine buddhistische Glaubensgemeinschaft mit 12 MillionenMitgliedern weltweit. Ihre Mitglieder fördern Frieden, Kultur undBildung als Teil der lange zurückreichenden Tradition desbuddhistischen Humanismus.Pressekontakt:Joan AndersonBüro für öffentliche InformationSoka Gakkai InternationalTel.: +81 80 5957 4711E-Mail: anderson[at]soka.jpOriginal-Content von: Soka Gakkai International, übermittelt durch news aktuell