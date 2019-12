Wolfsburg (ots) -- Volkswagen ID. Familie erhält eigenen Ausstellungsbereich in der KonzernWelt- Drei Bereiche zur Zukunft der Mobilität auf 800 Quadratmetern- Erste Ausstellungsphase präsentiert bis 19. Januar 2020 den ID.3 (Fahrzeugwird noch nicht zum Verkauf angeboten)"Get ready for ID." heißt es ab sofort in der Autostadt in Wolfsburg. AmStammsitz des Volkswagen Konzerns widmet sich erstmals eine eigene Ausstellungder neuen Elektromobilität von Volkswagen. Die Mission: Emotionalisieren,Begeistern, Informieren und Aufklären rund um die ID. Familie. In der erstenAusstellungsphase bis zum 19. Januar 2020 dreht sich dort alles um den ID.3(Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten) - das erste rein alsElektroauto konzipierte Fahrzeug der ID. Familie von Volkswagen. Gäste könnenmit dem ID.3 auf Tuchfühlung gehen, spannende Exponate wie den ID. Kickstarttesten oder einmal selbst den ID. Charger in die Hand nehmen und erleben, wieeinfach die Handhabung ist.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Wir stärkenmit der neuen Ausstellung die Präsenz der Marke Volkswagen hier am Stammsitz inWolfsburg. Volkswagen ist ein wichtiger Baustein beim Ausbau der Autostadt als'Smart Mobility Campus' und zeigt mit dem ID.3 Wege in die Zukunft derMobilität. Gemeinsam mit unseren Konzernmarken wandeln wir die Autostadt zueinem einzigartigen Ort, an dem für die Besucher verschiedene Mobilitätskonzepteerlebbar werden."Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing, Deutschland: "Die ID.3Ausstellung in der Autostadt ist ein wichtiger Meilenstein, um Elektromobilitätvon Volkswagen hautnah erlebbar zu machen. Wir können hier unsere Visionganzheitlich zeigen und erklären. Elektromobilität ist nicht nur ein sinnvollerBeitrag zum Klimaschutz. Die Gäste können hier erleben, dass der ID.3 auchrichtig Spaß macht - von der Beschleunigung über das Lichtkonzept bis zumSoundlogo. Wir wollen die Menschen begeistern. Dafür ist diese Ausstellung derperfekte Rahmen."Auf 800 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung in der KonzernWelt die dreiThemenbereiche Emotion!, Electric! und Easy!. Gleich zu Beginn ist Emotion! purProgramm, denn der ID. Kickstart macht die Beschleunigung eines E-Fahrzeugsspürbar: Der Besucher nimmt in einem originalen ID.3 Cockpit Platz und perAmpelstart wird die Beschleunigung des ID.3 über einen Druckluftstoß simuliert.Dieser Moment wird auf einem Foto festgehalten - ein cooles Andenken für zuHause, das zeigt, wieviel Spaß der ID. macht. Weitere Highlights in diesemBereich sind das Exponat ID. View, das die zukunftsweisende Technik desAugmented Reality Head-Up-Display aus dem ID.3 demonstriert. Außerdem das ID.Insight, an dem die Besucher mittels Röntgenblick die Technik und Funktionsweisedes Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) kennenlernen - Elektromobilitäteinfach erklärt.Electric! geht es mit der großformatigen LED-Leinwand weiter, die unter anderemden "Zero Carbon Foodprint" in den Fokus rückt. Der "Foodprint" hat die Aufgabe,die Emissionswerte des neuen ID. in der gesamten Wertschöpfungskette zureduzieren. Der ID.3 ist das erste Modell aus der ID. Baureihe, das bilanziellCO2-neutral ist. Mit der EV Check App können Gäste herausfinden, wie das ThemaElektromobilität in ihr Leben passt. Via Augmented Reality wird visualisiert,wie zukünftig der persönliche ID.3 konfiguriert werden kann.Um das Laden, die Ladeinfrastruktur und die entsprechenden Volkswagen Servicesdreht sich der dritte Teil der Ausstellung Easy! - er zeigt auf, wie einfach dieUmstellung des Alltags auf Elektromobilität mit Volkswagen sein kann. An dreiverschiedenen Wallboxen können Besucher direkt ausprobieren, wie sich dieBenutzung des ID. Charger anfühlt und welche Variante sich für das eigeneZuhause eignen würde. Ionity, ein Joint Venture von Volkswagen mit weiterenAutomobilunternehmern, nimmt die Skepsis, auf langen Urlaubsreisen womöglichelektrisch nicht ins Ziel zu kommen - mit einem bereits jetzt gut ausgebautenSchnelladenetzwerk entlang europäischer Autobahnen.Honorarfreies Fotomaterial: https://www.autostadt.de/documents/20182/90982/Get_ready_for_ID_Fotografin_Anja_Weber.zipPressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19185/4467885OTS: Autostadt GmbHOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell