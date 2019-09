Neue Auslandskrankenversicherung für Expats und Auswanderer mit lebenslanger Gültigkeit (FOTO)

--------------------------------------------------------------zum Expat Infinityhttp://ots.de/GqHhTW--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Erstmals auch Anwartschaftsversicherung als Option- Einschluss von Vorerkrankungen möglichDie BDAE Gruppe bietet ab sofort mit dem EXPAT INFINITY eine neue,zeitlich unbegrenzte Auslandskrankenversicherung an. Das Angebotrichtet sich an Auswanderer und deren Familien sowie an digitaleNomaden und Weltenbummler, die dauerhaft im Ausland leben möchten.Als bislang wohl einziges Auslandskrankenversicherungsprodukt auf demMarkt bietet es zudem die Option auf eine sogenannte Anwartschaft,bei der die Versicherung zunächst ruht.Der Expat Infinity ist eine lebenslangeAuslandskrankenversicherung, die weltweit Gültigkeit hat. Das Produktbietet Privatpersonen, also Kindern und Erwachsenen, ein hohes Maß anFlexibilität bei der Gestaltung des Versicherungsschutzes. Kundenkönnen drei Leistungsvarianten wählen, die sich nach Länderzonen unddem Alter bemessen. Auch ein Selbstbehalt in verschiedenen Höhen istwählbar, wodurch der Beitrag reduziert werden kann. Auch dieIntegration von Vorerkrankungen ist unter gewissen Voraussetzungenmöglich. Ein Aufnahmealter bis 75 Jahre gibt zudem Ruheständlern einegeeignete Absicherung.Hohe Nachfrage unter Auswanderern nach einer lebenslangenAuslandskrankenversicherung"Schon lange wünscht sich unsere Zielgruppe der Expatriates,Auswanderer und Weltreisenden ein solches Produkt. Wir haben also aufeine hohe Nachfrage reagiert", sagt Philipp Belau, Geschäftsführerder BDAE Gruppe. "Mit dem Expat Infinity bieten wir Menschen, diedauerhaft im Ausland leben möchten oder noch nicht klar absehenkönnen, ob sie für immer dort bleiben werden, eine dazu passendeAuslandskrankenversicherung."Als einziges Auslandskrankenversicherungs-Produkt bietet der ExpatInfinity die Möglichkeit einer Anwartschaft. Sie ist besonders fürMenschen interessant, die sich damit beschäftigen, dauerhaft imAusland zu leben, die aber nicht gleich zu Beginn ihresAuslandsaufenthaltes eine lebenslange Auslandskrankenversicherungabschließen möchten. Bei der Anwartschaft wird die Police deshalb aufWartefunktion gestellt, bis sie in den aktiven Expat Infinityumgewandelt werden soll. In der Wartephase bleibt ein anfangsgeprüfter Gesundheitsstatus bestehen und wird beiVersicherungsaktivierung nicht erneut abgefragt.Weltweit rund 66 Millionen Expats und AuswandererWie wichtig innovative Versicherungen für Expatriates, Auswandererund deren Familie sind, belegen unter anderem die Zahlen einer Studiedes Dienstleisters Finaccord. Danach werden bis 2021 weltweit 87,5Millionen Menschen aus privaten oder jobbedingten Gründen im Auslandleben. Laut einer OECD-Studie leben etwa 3,4 Millionen Deutsche imAusland (aktuellster Stand aus dem Jahr 2011). Schätzungen des BDAEzufolge dürften es mittlerweile etwa 3,8 Millionen sein.Weitere Informationen zur Expat InfinityAuslandskrankenversicherung sind erhältlich unter:https://www.bdae.com/expat-infinityÜber die BDAE Gruppe:Die BDAE Gruppe entstand 1995 mit der Gründung des Vereins Bundder Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.. Ziel war und ist es,Privatpersonen im Ausland sowie Unternehmen, die Mitarbeiter insAusland entsenden, internationale Versicherungslösungen zu bieten.Deutschen wie Ausländern sollen aufgrund des Ortswechsels keineLücken in ihrer sozialen Absicherung entstehen, so ein wichtiges Zielim Rahmen der umfangreichen Produktpalette.Zur Unternehmensgruppe gehören auch eine Beratungsgesellschaft,die sich auf die Themen Global Mobility und Mitarbeiterentsendungenins Ausland spezialisiert hat sowie ein erfolgreiches Online-Magazinzum Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Seit Juli 2017 ist derinternationale französische Versicherungskonzern MSH InternationalMehrheitsgesellschafter der BDAE Gruppe.Webauftritte der BDAE Gruppewww.bdae.comwww.versichert-im-ausland.comwww.bdae-ev.dewww.bdae.entsendeberatung.comwww.expat-news.comPressekontakt:Anne-Katrin SchwanitzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschwanitz@bdae.comwww.bdae.comwww.bdae-ev.deOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell