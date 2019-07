Neue Ausgabe von RIDE mit höherer Druckauflage (FOTO)

Stuttgart (ots) -Mit der Premierenausgabe und dem Themenschwerpunkt Gardasee istRIDE - MOTORRAD UNTERWEGS sehr erfolgreich gestartet. Für die zweiteAusgabe, deren Hauptteil dem Elsass und den Vogesen gewidmet ist,erhöht die MOTOR PRESSE STUTTGART die Druckauflage auf 45.000Exemplare.Das Erfolgsrezept von RIDE haben die Reisespezialisten vonMOTORRAD weiter verfeinert. Das neue Reisemagazin der MOTOR PRESSESTUTTGART widmet sich in jeder Ausgabe einer reizvollen Tourenregionals Schwerpunktthema und bietet Routenvorschläge sowie Tipps zuÜbernachtungsmöglichkeiten, Kulinarischem und Kultur. DenReiseführercharakter unterstreicht die kompakte, herausnehmbareStraßenkarte für unterwegs, in die alle vorgestellten Routeneingezeichnet sind. Dazu gibt es Links zu den GPS-Daten und denRoadbooks zum Ausdrucken.Alle Geschichten und Tipps zum regionalen Schwerpunktthema in Formvon rund 80 Seiten Toureninformationen hat die Redaktion selbst vorOrt recherchiert. Die Informationen sind so ausgewählt, dass dieLeser sich eine Woche lang in der Region aufhalten können. WeitereReisegeschichten wie in der neuen Ausgabe die Reportage über Kuba,sowie Tests und Service für Tourer, runden das Heft ab.Durchgängig nummeriert und regional fokussiert, bietet RIDESammelcharakter. Um den Lesern immer die passende Regionbereitzustellen, liegt RIDE länger als ein Periodikum am Kiosk. Zudemist das Reisemagazin sowohl als E-Paper, als auch im Buchhandel undüber Amazon erhältlich. Die Tourentipps werden auch aufwww.motorradonline.de/ride integriert. Mehr RIDE gibt es zudem aufden Facebook- und Instagram-Kanälen von MOTORRAD.RIDE wird insgesamt vier Mal im Jahr erscheinen. Die nächsteAusgabe erscheint am 24. September 2019 und hat die Dolomiten alsSchwerpunktthema. Die Ausgabe hat einen Umfang von 164 Seiten undkostet 8,90 Euro.Die Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD, übermittelt durch news aktuell