Neue Ausbildungsverhältnisse steigen weiter kräftig an

Wiesbaden (ots) - Vorläufige Zahlen deuten darauf hin, dass dieZahl neuer Ausbildungsverträge in der Bauwirtschaft erneut deutlichgestiegen ist. Zum Ende des Monats September ergab sich imVorjahresvergleich ein Anstieg um 8,5 %. Bereits im Vorjahr hattendie neuen Ausbildungsverhältnisse um rund 7,5 % zugenommen. DerBau-Ausbildungsmarkt hat sich damit erneut besser entwickelt als derbundesweite Durchschnitt. Die anhaltend positive Entwicklung sprichtfür die hohe Attraktivität der Bauausbildung und dieIntegrationsfähigkeit des Bau-Arbeitsmarktes.Nach Zahlen von SOKA-BAU hat die Anzahl der neuenAusbildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft (Stand 30.09.) kräftigum 8,5 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Zwar sind die Zahlenaufgrund der erfahrungsgemäß relativ vielen Nachmeldungen nochvorläufig. Schätzungen zufolge dürfte die Zahl neuerAusbildungsverhältnisse aber auch zum Jahresende mit rund 13.000deutlich über dem Vorjahresniveau (12.709) liegen. Im Vorjahr hattendie neuen Ausbildungsverhältnisse bereits um rund 7,5 % zugenommen.Damit hat sich der Ausbildungsmarkt in der Bauwirtschaft nachjetzigem Stand erneut besser entwickelt als in anderen Branchen. Sosind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit die ihr gemeldetenneuen Ausbildungsverhältnisse im Bundesdurchschnitt (Stand August)sogar um 1,1 % gesunken.Dies dürfte an der Attraktivität der Bauausbildungsberufe liegen.Zum einen werden diese im Branchenvergleich am besten entlohnt. DieAusbildung zu einem Bauberuf wie zum Beispiel Maurer, Zimmerer oderStraßenbauer wird mit dem höchsten Azubi-Gehalt allerAusbildungsberufe entlohnt. Zum anderen sind die Bau-Auszubildendenmit ihrer Ausbildung überdurchschnittlich zufrieden, wie derVergleich einer kürzlich von SOKA-BAU in Auftrag gegebenen Befragungmit dem DGB-Jugend Ausbildungsreport zeigt. Danach sind rund 80 % derAuszubildenden in der Baubranche mit ihrer Ausbildung sehr zufriedenbzw. zufrieden, während dies nur für 70 % der Auszubildenden in den25 am meisten nachgefragten Ausbildungsberufen gilt. Nicht zuletztverfügen Ausbildungsbewerber in der Bauwirtschaft auch über einevergleichsweise große Auswahl an offenen Stellen. Während der gesamteAusbildungsmarkt in Deutschland gerade einmal ausgeglichen ist undauf einen Bewerber rechnerisch eine Ausbildungsstelle kommt, liegt inden Bauberufen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit eindeutliches Überangebot an Ausbildungsstellen in Höhe von 40 % vor.Das große Angebot an Ausbildungsstellen ist u. a. ein Erfolg derumlagefinanzierten Ausbildungsförderung, die alle Baubetriebe an derFinanzierung der Ausbildung beteiligt und somit Ausbildungsbetriebekostenmäßig entlastet. Die Zahl der Bau-Ausbildungsbetriebe ist denZahlen zufolge ebenfalls erneut gestiegen, und zwar um rund einProzent.Darüber hinaus dürfte die positive Entwicklung desAusbildungsmarktes in der Bauwirtschaft erneut zu einem Großteilausländischen Bewerbern, insbesondere denen ausFlüchtlingsherkunftsländern, zu verdanken sein. Bereits imvergangenen Ausbildungsjahr hatten Flüchtlinge für einen Anstieg derBewerberzahlen und letztlich für das starke Plus bei den neuenAusbildungsverhältnissen gesorgt. Nach Zahlen der Bundesagentur fürArbeit (Stand August) ist die Zahl der Bewerber fürAusbildungsstellen aus den Flüchtlingsherkunftsländern in diesemAusbildungsjahr um fast 50 % gestiegen. Hiervon dürfte insbesonderedie Bauwirtschaft profitiert haben, wo die Zahl der Bewerber erneutgestiegen ist, und zwar um 3 %.Da die Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen allerdings weiterzugenommen hat, sollte die Bauwirtschaft weiter an derNachwuchsgewinnung arbeiten. In der Jobbörse von SOKA-BAU(www.bau-stellen.de) finden sich derzeit mehr als 1.000 offeneAusbildungsstellen. Unter www.bau-ausbildung.de können sichpotentielle Auszubildende eine Übersicht über die Ausbildung in derBauwirtschaft verschaffen.