Neue Aufsichtsratsmitglieder der REWE Group / REWE-Kaufmann Bruno Naumann aus Aufsichtsrat verabschiedet

Köln (ots) - Neue Aufsichtsratsmitglieder der REWE Group: Dasgenossenschaftliche Kölner Handels- und Touristikunternehmen hat imRahmen seiner Jahreshauptversammlung und Generalversammlung amvergangenen Wochenende seine Aufsichtsgremien neu besetzt. Auf Seitender Anteilseigner wurden Sven Schäfer, Kaufmann und StellvertretenderAufsichtsratsvorsitzender der REWE Handels eG Hungen, René Schneider,Kaufmann und Aufsichtsratsvorsitzender der REWE Nord-Ost eG, undChristoph Steverding, Kaufmann und Aufsichtsratsmitglied der REWEDortmund Großhandel eG neu in die Aufsichtsräte der REWE Groupgewählt. Die Wahlperiode beträgt vier Jahre.Die Arbeitnehmer der REWE Group hatten ihre Vertreter für dieAufsichtsräte des Unternehmens zuvor bereits in Wahlen im Februar undJuni 2018 bestimmt.Als Vorsitzender der Aufsichtsräte von REWE-ZENTRALFINANZ eG undREWE-ZENTRAL AG wurde REWE-Kaufmann Erich Stockhausen in seinenÄmtern bestätigt. Zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden derREWE-ZENTRALFINANZ eG wurde der Gesamtbetriebsratsvorsitzender derREWE Group, Helmut Göttmann, gewählt; zur StellvertretendenVorsitzenden der REWE-ZENTRAL AG, Angelika Winter, StellvertretendeVorsitzende des Betriebsrats der REWE Region West.Verabschiedet aus den Aufsichtsgremien wurde unter anderem BrunoNaumann. Der 65jährige Kaufmann mit sechs Märkten in Hessen undbisherige Aufsichtsratsvorsitzende der REWE Handels eG Hungen warseit 2004 Mitglied der REWE Group Aufsichtsräte. Als langjährigerStellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der REWE-ZENTRALFINANZ eGund Vorsitzender des Audit-Committees war Naumann maßgeblich an derNeuausrichtung der Zusammenarbeit der REWE-Zentrale mit denREWE-Kaufleuten beteiligt.REWE Group-Aufsichtsratsvorsitzender Erich Stockhausen würdigteNaumann bei dessen Verabschiedung aus den Gremien als prägendePersönlichkeit im Unternehmen: "Bruno Naumann hat als Kaufmann nichtnur ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen gegründet und geführt,sondern er hat sich immer auch für die positive Entwicklung der REWEinsgesamt engagiert. Seine Arbeit in den Gremien der REWE hatentscheidend dazu beigetragen, die Rolle und Verantwortung derselbstständigen Kaufleute zu modernisieren und zu stärken."