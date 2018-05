Neue Arzneimittel bei Multipler Sklerose: Risikoreiche Hoffnungsträger

Berlin (ots) - Nahezu die Hälfte aller Arzneimittelverordnungenfür gesetzlich krankenversicherte Patienten mit Multipler Sklerose(MS) entfielen 2017 auf Wirkstoffe, deren Sicherheitsrisiken nichtausreichend bekannt sind. So musste im März 2018 der WirkstoffDaclizumab weltweit vom Markt genommen werden. Nur eines der seit2011 neu zugelassenen MS-Therapeutika konnte seinen Zusatznutzen füreine spezielle Form der MS belegen. "Nebenwirkungen könnten bessererkannt werden, wenn neue Arzneimittel mit nicht abschätzbarenSicherheitsrisiken nur unter besonderen Auflagen verordnet werdendürfen", sagt Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer desWissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). "Neue MS-Arzneimittelsollten deshalb nur in qualifizierten Kliniken oder Schwerpunktpraxenangewendet werden. So könnten schwerwiegende, zum Zeitpunkt derZulassung nicht bekannte Nebenwirkungen schneller identifiziertwerden."Multiple Sklerose ist in Deutschland die häufigste neurologischeErkrankung im jungen Erwachsenenalter und wird meist im Alterzwischen 20 und 40 Jahren diagnostiziert. Es handelt sich um eineAutoimmunerkrankung, bei der das Nervensystem durch meist schubförmigverlaufende entzündliche Reaktionen angegriffen wird und die dadurchhervorgerufenen bleibenden neurologischen Schäden zu körperlicherBehinderung führen.1998 sind mit Interferon beta-1a und -1b erstmalskrankheitsmodifizierende Arzneimittel zur schubprophylaktischenBehandlung der Multiplen Sklerose auf den Markt gebracht worden. Kurzdarauf wurde das Präparat Copaxone© mit dem WirkstoffGlatirameracetat zugelassen. Wirksamkeit und Langzeitsicherheitdieser drei Wirkstoffe sind mittlerweile gut erforscht. Darüberhinaus steht eine Vielzahl an neueren Wirkstoffen zur Verfügung, diedie Schubrate der Erkrankung beeinflussen können. Die 31,45 Millionenverordneten Tagesdosen aller MS-Wirkstoffe zusammen reichen reinrechnerisch aus, um insgesamt knapp 86.000 GKV-Versicherte dauerhaftmedikamentös zu versorgen.Neue Wirkstoffe mit unklaren RisikenAlle sieben Immuntherapeutika, die seit 2011 den MS-Markt betretenhaben, können die Schubfrequenz beeinflussen. Doch bei ihnen fehlenStudien darüber, inwieweit sie tatsächlich das Fortschreiten derErkrankung aufhalten können. Ebenso gibt es keine vergleichendenBeurteilungen dieser Mittel untereinander.Die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung des GemeinsamenBundesausschusses (G-BA) zeigen jedoch: Nur das Arzneimittel Gilenya©mit dem Wirkstoff Fingolimod verfügt für eine spezielle Form der MSüber einen geringen Zusatznutzen. Dennoch entfielen knapp die Hälfteder verordneten Tagesdosen an krankheitsmodifizierenden Arzneimittelnfür MS-Patienten im Jahr 2017 (15,2 Mio. DDD) auf diese sieben neuenArzneimittel. Dabei ist deren Nebenwirkungsprofil mit zum Teillebensbedrohlichen Risiken noch gar nicht einschätzbar: Allein fürdas Arzneimittel Gilenya© mit dem Wirkstoff Fingolimod sind seitMarkteintritt sieben Rote-Hand-Briefe vom Bundesinstitut fürArzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verschickt worden. Damitwerden Ärzte und Apotheker insbesondere über neu erkannteArzneimittelrisiken informiert. Für den Wirkstoff Dimethylfumarat(Tecfidera) stellte der G-BA nicht nur im Rahmen der frühenNutzenbewertung keinen Zusatznutzen wegen fehlender Daten gegenüberBeta-Interferonen und Glatirameracetat fest. Rote-Hand-Briefe zu derunter Dimethylfumarat beobachteten, schwerwiegenden Nebenwirkungprogressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) veranlassten denG-BA, engmaschige Kontrollen zur Risikominimierung einzufordern. Fürden Wirkstoff Cladribin ist diese Nebenwirkung ebenfalls beschrieben.Im März 2018 musste das US-amerikanische BiotechnologieunternehmenBiogen das Arzneimittel Zinbryta© mit dem Wirkstoff Daclizumab sogarweltweit vom Markt nehmen: Die Gründe waren erheblicheSicherheitsprobleme nach Meldungen über schwere entzündlicheErkrankungen des Gehirns (Enzephalitis und Meningoenzephalitis).Zuvor waren bereits tödlich verlaufende Leberschädigungen des Mittelsbekannt geworden. 2017 wurden knapp 660.000 Tagesdosen in derTherapie eingesetzt: Rein rechnerisch wurden damit insgesamt ca.1.800 GKV-Versicherte dauerhaft medikamentös versorgt und nachheutigem Erkenntnisstand unnötigen Risiken ausgesetzt.Vor dem Hintergrund, dass MS-Patienten immer noch einerlebenslangen Therapie bedürfen, müssen die zum Teil besondersschweren Nebenwirkungen immunologisch wirksamer neuer Arzneimittelbesonders beachtet werden. Schröder: "Angesichts dieser Ergebnissesollte darüber nachgedacht werden, das aktuelle Meldesystem überunerwünschte Arzneimittelwirkungen für neue Arzneimittel zuerweitern." Denn diese verursachen Schäden für die Patienten, die mitsinkender Lebensqualität und steigenden Behandlungskosten bezahltwerden. Wie auch für neue onkologische Arzneimittel mituntergefordert, sollten neue krankheitsmodifizierende MS-Arzneimittel nurin qualifizierten Kliniken oder Schwerpunktpraxen angewendet werden.So könnten schwerwiegende nicht bekannte Arzneimittelwirkungenschneller identifiziert und die Daten für eine optimaleRisikominimierung einfacher zusammengeführt werden.Weiterführende Informationen finden Sie auf www.wido.de. 