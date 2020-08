Neue Arthouse-Filme für die große Kinoleinwand - mit Prädikat / Die FBW empfiehlt den Festivalgewinner DER LETZTE MIETER und Sally Potters WEGE DES LEBENS - THE ROADS NOT TAKEN

Wiesbaden (ots) - Dass das Kino DER Ort für filmische Entdeckungen ist, zeigt sich auch in dieser Woche wieder mit den aktuellen Prädikatsempfehlungen der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW). Mit dem Filmwecker informiert die FBW auch, in welchen Kinos diese Filme gezeigt werden.Gregor Erlers packender Thriller DER LETZTE MIETER, der beim Filmfest Lünen mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde, erzählt die Geschichte von Tobias, der verzweifelt gegen ein großes Maklerbüro ankämpft, welches das Mietshaus, in dem sein Vater wohnt, zu Luxuswohnungen umbauen will. Als sein Vater sich weigert, auszuziehen, eskaliert die Situation. "Mutiges und packend erzähltes deutsches Genre-Kino: Von hoher gesellschaftlicher Relevanz und filmischer Klasse. Ein grandioses Regiedebüt."https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_letzte_mieterIn ihrem neuen Film WEGE DES LEBENS - THE ROADS NOT TAKEN erzählt die Regisseurin Sally Potter von dem Schriftsteller Leo, der, gefangen in seiner immer stärker werdenden Demenz, über die Wege seines Lebens sinniert. Während seine Tochter Molly verzweifelt versucht, die fragile Bindung zu ihm aufrecht zu halten. Im Zentrum des ruhig erzählten intensiven Dramas steht die philosophische Frage, was mehr nachhallt: Das gelebte oder das nicht gelebte Leben? "Gerade in der Darstellung der Demenz ist Sally Potter, auch aufgrund eigener Erfahrungen, die den Antrieb für den Film bildeten, sehr authentisch, der Film verzichtet auf dramatische Überhöhungen, die Dialoge sind reduziert und lassen dem Zuschauer Zeit, die Figuren kennenzulernen."https://www.fbw-filmbewertung.com/film/wege_des_lebens_the_roads_not_takenBereits seit Donnerstag im Kino: IRRESISTIBLE. Mit seiner bissigen Politsatire gelingt dem ehemaligen "Daily Show"-Moderator und Film-Regisseur Jon Stewart ein entlarvender und augenzwinkernder Blick auf das amerikanische Wahlsystem und deren Lügen.https://www.fbw-filmbewertung.com/film/irresistible_unwiderstehlichDer "Filmwecker" (bereitgestellt von Kino-zeit.de) ist ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Die FBW führt den Filmwecker auf ihrer Homepage zu allen von ihr empfohlenen Filmen direkt unter dem Gütesiegel.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter http://www.fbw-filmbewertung.com . Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Expert*innen aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.com http://www.fbw-filmbewertung.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9113/4674982OTS: Deutsche Film- und MedienbewertungOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell