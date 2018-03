Biel/Schweiz (ots) -Die Schweizer Uhrenmarke Eberhard & Co. präsentiert 2018 eine neueUhr für Automobilsport-Fans: "Nuvolari Legend".Tazio Nuvolari, der italienische Rennfahrer aus Mantua, der in derZeit zwischen 1920 und den späten 1940er Jahren den Motorsportdominierte, zählt zu den Rennfahrerlegenden. Es heißt, dass dieservon technischer Perfektion begeisterte Champion zu seinen Lebzeitenstets eine Uhr von Eberhard & Co. trug. 65 Jahre nach seinem Todwidmet ihm der Schweizer Uhrenhersteller 2018 das neue Modell"Nuvolari Legend".Für Oldtimer-Fans ein besonders attraktives Detail: Der Rotor derUhr ist mit einer Applikation aus 18-karätigem Gold dekoriert, dieein historisches Auto in stilisierter Form abbildet, mit dem TazioNuvolari viele seiner Siege einfuhr. Das Schweizer Uhrwerk kann durchden achtfach verschraubten Gehäuseboden mit transparentemSaphirglasfenster betrachtet werden. Er ist mit einemSchachbrettmuster verziert, das an die Zielflagge bei Autorennenerinnert.Es gibt den neuen mechanischen Chronographen mit Automatikaufzugin zwei Größen: entweder mit einem Gehäusedurchmesser von 39,5 odervon 43 Millimetern. Die Uhr hat ein Edelstahlgehäuse und einschwarzes Zifferblatt mit lumineszierenden arabischen Ziffern, einemMinutenzähler, einem Stundenzähler und einer zentralen spiralförmigenTachymeterskala.1887 gegründet, steht der Schweizer Uhrenhersteller Eberhard & Co.seit über 130 Jahren für sportlich-elegante, mechanische Uhren,darunter die patentierten "Chrono 4"-Chronographen mit vierStoppzeiten in einer Reihe auf dem Zifferblatt, die Modelle der"Tazio Nuvolari"-Kollektion, die Uhren der "8 Jours"-Kollektion miteiner Gangreserve von 8 Tagen sowie die Taucheruhr "Scafograf 300",die 2016 beim "Grand Prix d'Horlogerie de Genève" als beste Sportuhrausgezeichnet wurde. Eberhard & Co. ist Sponsor der Oldtimer-Rallye"Gran Premio Nuvolari", die jährlich zu Ehren von Tazio Nuvolari inNorditalien stattfindet.Website:http://www.eberhard-co-watches.ch/en/novelty/nuvolari-legendVideo-Link: https://youtu.be/rJ6k3tXimJAPressekontakt:Bettina GöttschePressekontakt von Eberhard & Co.für Anfragen aus Deutschland und Österreichc/o ipr, idee public relationsa brand of PSM PrimeStyle Marketing GmbHStaudingerstr. 2D-22607 HamburgTel.: +49 - (0) 40 899 60 00-6Fax: +49 - (0) 40 899 60 00-9E-Mail: bettina.goettsche@ipr.deOriginal-Content von: Eberhard & Co., übermittelt durch news aktuell