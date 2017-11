Neue Arbeitsgruppe plant Friedenskonferenz für Syrien

Höchst/Odenwald (ots) - Anlässlich einer vergangenes Wochenendevon der Universal Peace Federation Deutschland organisiertenKonferenz mit dem Titel "Die Philosophie des Friedens und ihreUmsetzung in Zeiten der Globalisierung" regte der Landtagsabgeordnete(NRW) Jamal Karsli an, so bald als möglich eine großeFriedenskonferenz in Berlin abzuhalten: "Es ist das Gebot der Stunde,konstruktive Lösungen für ein freies und demokratisches Syrien zufinden, die allen Syrern, die guten Willens sind, eine friedvolleHeimat bieten kann. Deutschland allein hat mehr leidgeplagten Syrernals die gesamte EU zusammengenommen Schutz vor Krieg und Verfolgunggeboten. Die Bundesrepublik Deutschland ist somit geradezuvorbestimmt eine Vermittlerrolle zu übernehmen und abertausendensyrischen Flüchtlingen in Deutschland, besonders den Älteren vonihnen, eine Perspektive für die Rückkehr zu eröffnen."Bei der für Februar 2018 angesetzten Friedenskonferenz "sollenRepräsentanten verschiedener Volksgruppen eingeladen werden, soweitsich diese keiner Verbrechen schuldig gemacht haben," sagtKarl-Christian Hausmann von UPF Deutschland. Eine Arbeitsgruppe zurVorbereitung der Friedenskonferenz in Berlin wurde während der Tagungins Leben gerufen. "Wir hoffen, dass die noch zu bildendeBundesregierung unsere Initiative unterstützen wird."Rückfragehinweis:UPF DeutschlandKarl-Christian HausmannTel.: +49 (0)172-6612290E-Mail: hausmann@familienwelt.deWebsite: http://www.upf-deutschland.deOriginal-Content von: UPF Deutschland, übermittelt durch news aktuell