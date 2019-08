Neue App zur Unterstützung der Gastronomen visualisiert die Speisekarte (FOTO)

Luzern (ots) -Eine neu entwickelte Schweizer App zur Visualisierung vonSpeisekarten unterstützt den Gastronomen in der Kommunikation seinerMenüs und setzt in der Gastronomie neue Massstäbe bei derKundenfreundlichkeit! Mit «VISYT App» kommt der Appetit schon vor demEssen. Mit dem Smartphone wird der QR-Code von der Speisekartegescannt und das Menü mit allen relevanten Informationen visuelldargestellt. Die Patente für diese Art der QR-Code-Erfassung sind fürEuropa und die USA bereits angemeldet.«VISYT App» macht Menüs sichtbarDem hungrigen Gast wird mit «VISYT App» eine neueSmartphone-Anwendung serviert. Mit dieser Applikation wird denRestaurantbesucherinnen und -besuchern vor dem Bestellen vor Augengeführt, was sie später aufgetischt erhalten. Der Gast kann mitseinem Smartphone und «VISYT App» einen QR-Code scannen und damit aufdie Speisekarte des Restaurants zugreifen und Fotos von jedem Gerichtansehen. Zusätzlich findet er Informationen zu Inhaltsstoffen undKalorienangaben. Bei der Recherche können verschiedene Filter gesetztwerden. «Vegan», «vegetarisch» und «Non-Vegi»; ebenso der Filter«glutenfreie Speisen».Auch Gastronomen profitierenRestaurantbetreiber erhalten einen individuellen QR-Scan-Code fürihr Restaurant. Über diesen Code stellen sie entsprechende Fotos undInformationen zu jedem Gericht in das sehr einfach zu bedienendeBackoffice der «VISYT App» und somit auch dem Gast zur Verfügung. DieGastronomen können diese QR-Codes zudem auf ihren gesamtenKommunikationsmitteln anbringen - Anwendungsmöglichkeiten gibt esviele. Die Lösung über einen automatisierten QR-Code ist daseigentlich Spezielle der neuen App. Entsprechende Patente für dietechnologische Innovation sind bereits in Europa und der USAangemeldet.VISYT ist international verständlichDie App wurde für alle multinationalen Sprachen entwickelt undkann Menü-Informationen entsprechend übersetzen. Nach monatelangerEntwicklungszeit ist «VISYT App» im «Apple Store» und bei «GooglePlay» seit Anfang des Jahres kostenfrei verfügbar. Die Website mitvielen aktuellen Gastrokunden ist unter www.visyt.app erreichbar.Pressekontakt:+41793420958jf@visyt.appOriginal-Content von: VISYT Digital AG, übermittelt durch news aktuell