Neue App und Relaunch der Website: SHARE NOW erstrahlt als neue Marke (FOTO)

Berlin (ots) -- Neue SHARE NOW App ab 12. November verfügbar- Integration der BMW und MINI Fahrzeuge erfolgt schrittweise bisQ1 2020- Gemeinsame Geschäftsgebiete werden angepasst und vergrößert- CEO Olivier Reppert: "Wir gehen die letzten, entscheidendenSchritte hin zur neuen Marke SHARE NOW. In Kürze werden unsereKunden in vollem Umfang vom Zusammenschluss der beidenUnternehmen profitieren."SHARE NOW, weltweit führender Anbieter von free-floating Carsharing, startet am12. November 2019 seine neue App. In einem ersten Schritt erscheint die car2goApp im neuen Branding. Zudem geht die neue Webseite www.share-now.com an denStart. DriveNow Kunden können in den nächsten Wochen auf die neue App umziehen.Die wichtigste Änderung erfolgt für Kunden an denjenigen Standorten, an denenbislang sowohl car2go als auch DriveNow aktiv waren (Berlin, Hamburg, München,Köln, Düsseldorf, Mailand und Wien): hier werden schrittweise beideFahrzeugflotten bis zum ersten Quartal 2020 zusammengeführt und sind dann überdie SHARE NOW App buchbar. Damit stehen den Kunden von SHARE NOW zukünftig mehrFahrzeuge in mehr Städten zur Verfügung. Wien wird der erste Standort sein, andem Kunden bereits Ende November direkt über die SHARE NOW App auch BMW und MINIFahrzeuge mieten können. In Deutschland werden Anfang des nächsten Jahres alleAutos der ehemaligen car2go und DriveNow Flotten direkt über die SHARE NOW Appbuchbar sein.Olivier Reppert, CEO von SHARE NOW: "Die neue App, Website und der gesamteMarkenauftritt werden dafür sorgen, dass die Marke SHARE NOW für unsere Kundenein Gesicht bekommt. Mit der stufenweisen Integration der DriveNow Standortebzw. der Doppelmärkte gehen wir zudem die letzten entscheidenden Schritte hinzur neuen SHARE NOW Welt. In Kürze werden unsere Kunden in vollem Umfang vomZusammenschluss der beiden Unternehmen car2go und DriveNow profitieren - größereFahrzeugauswahl und eine höhere Verfügbarkeit machen Carsharing noch attraktiverim täglichen Mobilitätsmix."Größere GeschäftsgebieteAn allen Standorten, an denen bisher car2go und DriveNow verfügbar waren, werdendie Geschäftsgebiete bereits am 12. November vereinheitlicht und vergrößert.Über Newsletter und die Website werden Kunden des Unternehmens zu allen Punkteninformiert.In Deutschland profitieren vor allem Münchner Kunden massiv von der Vergrößerungder Home Area:SHARE NOW Home Area (HA) ehem. car2go HA ehem. DriveNow HABerlin 180 km2 160 km2 +13% 169 km2 +7%Hamburg 105 km2 101 km2 +4% 90 km2 +17%München 106 km2 89 km2 +19% 97 km2 +9%Rheinland 155 km2 121 km2 +28% 151 km2 +2%car2go Kunden erhalten App-Update automatischFür car2go Kunden erscheint bereits am 12. November die bisherige App im neuenDesign: Sie erfährt ein komplettes Re-Branding. Für die Kunden ist dies völligumstandslos: Sie müssen, sofern sie automatische App-Updates abrufen, keine neueApp herunterladen. Wird das neuerliche Einloggen erforderlich, gilt es nur, sichmit seiner car2go E-Mail-Adresse und dem bisherigen Passwort anzumelden.Für DriveNow Kunden gilt: neue App herunterladenKunden, die bisher ausschließlich bei DriveNow angemeldet waren, werden amjeweiligen Tag der Integration auf die neue SHARE NOW App umgeleitet. Dabeigelangen Kunden beim Öffnen der DriveNow App direkt zur SHARE NOW App, die siekostenfrei im Google Play Store und App Store herunterladen können. Anschließendloggen sie sich mit ihren bisherigen DriveNow Zugangsdaten ein. Eine erneuteRegistrierung ist nicht notwendig.Die Integration der BMW und MINI Fahrzeuge in die neue SHARE NOW App an denverschiedenen Standorten erfolgt dabei schrittweise. In Deutschland werdenAnfang des nächsten Jahres erstmals alle Fahrzeuge der ehemaligen car2go undDriveNow Flotten direkt über die SHARE NOW App buchbar sein. Bis dahin kann dieDriveNow App wie gewohnt genutzt werden.Über SHARE NOWÜberall und jederzeit ein Auto mieten - das ist SHARE NOW. Als Marktführer undVorreiter des free-floating Carsharing ist SHARE NOW in 27 Metropolen der Weltmit rund 20.000 Fahrzeugen vertreten, 3.200 davon elektrisch. Von derRegistrierung bis zum Mietvorgang funktioniert alles digital über eineSmartphone-App. Mehr als vier Millionen Kunden nutzen dieses Angebot bereits.SHARE NOW bietet eine nachhaltige Lösung für urbane Mobilität und trägt als Teildes Mobilitätsangebots wesentlich zur Verkehrsentlastung in Städten bei: Dennjedes Carsharing-Auto ersetzt bis zu acht Privatfahrzeuge im Stadtverkehr undwird gleichzeitig bis zu sechs Mal häufiger genutzt. So werden alte privateAutos konsequent durch abgasarme und elektrische Carsharing-Fahrzeuge ersetzt.An vier europäischen Standorten betreibt SHARE NOW rein elektrische Flotten undist mit insgesamt 12 teil-elektrischen Standorten der größte Anbieter im Bereichdes elektromobilen stationsunabhängigen Carsharings. Heute ist derCarsharing-Anbieter in Europa und Nordamerika mit Fahrzeugen der Marken BMW,Mercedes-Benz, MINI und smart verfügbar und baut seine Marktführerschaft imfree-floating Carsharing immer weiter aus. SHARE NOW ist eine von insgesamt fünfMobilitätsdienstleitungen, welche aus dem 2019 gegründeten Joint Venture der BMWGroup und der Daimler AG hervorgehen. Firmensitz des Unternehmens ist diedeutsche Hauptstadt Berlin.