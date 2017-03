Neue App für Camper und Wohnmobilisten / Über 14.300 redaktionell beschriebene Plätze in ganz Europa / Nutzerbewertungen und Navigationsanbindung, Offline-Nutzung und integrierte digitale Rabattkarte

München (ots) -Mit der ADAC Camping- und Stellplatzführer App 2017 wird diedigitale Urlaubsplanung zu Hause und unterwegs noch leichter gemacht.Die neue Version 2017 der ADAC Camping- und Stellplatzführer Appbietet nicht nur detaillierte Platzinformationen von mehr als 8.600Campingplätzen und 5.700 Stellplätzen in Europa: Mit derUniversalsuchfunktion, Anbindungen an verschiedene Navigationsapps,den Nutzerbewertungen und der integrierten ADAC CampCard Rabattkarteliefert sie ein komplettes Rundum-Paket für alle Camper undWohnmobilisten.Sämtliche Platzinformationen sind über individuell einstellbareKriterien oder direkt über die grafische Suche per Karte abrufbar.Auch zu Detailfragen wie zu einem WLAN-Zugang, einer besonders gutenSanitärausstattung oder den Top-Plätzen einer Region liefert die Appdetaillierte Informationen. Die bewährte ADAC-Klassifikation bietetdabei eine gute Orientierung, wie sehr der Platz den eigenen Wünschenentspricht.Ob Urlauber nach kinderfreundlichen Plätzen suchen, wissen wollen,ob Hunde auf dem Gelände erlaubt sind oder ein Platz einAnimationsprogramm anbietet: Die App gibt die richtigen Antworten.Wer überdies Geld sparen will, nutzt die integrierte digitale ADACCampCard mit über 3.200 Rabattangeboten in ganz Europa.Alle Informationen und Funktionen sind offline nutzbar, lediglichfür die Kartendarstellung ist eine Internetverbindung nötig.Die neue App ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017 für iPhone,iPad und Android-Geräte gibt es bis zum 16. April 2017 zumEinführungspreis von 4,99 Euro statt regulär 8,99 Euro im Apple AppStore und Google Play Store.Diese Presseinformation finden Sie online mit Coverfotos unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationStefan SielaffTel.: (089) 7676-3196stefan.sielaff@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell