Frankfurt (ots) -Gemeinsam hilfsbedürftige Katzen unterstützen - mit nur einemKlick und einem Euro kann eine Katze einen Tag lang im Tierheim mitFutter und Katzenstreu versorgt werden.Rund 130.000 Katzen landen allein in Deutschland jährlich imTierheim. Sie täglich mit Futter zu versorgen, ist eine enormeHerausforderung für die Tierschutzvereine. Ab sofort hilft ihnen feeda cat dabei. Über die neue Futterspenden-App können Katzenfreunde diehilfsbedürftigen Tiere einfach, schnell und gezielt mit Futterspendenund Streu versorgen. Der Spender entscheidet dabei selbst, mitwelchem Betrag er welchen Tierschutzverein unterstützen möchte.Aktuell stehen in der App mehr als 200 von feed a cat überprüfte undals gemeinnützig anerkannte deutsche Tierschutzvereine mit Heimen inDeutschland oder dem europäischen Ausland zur Auswahl. Weitere folgenin Kürze.Jeder Euro zählt - schon ein Euro hilft"Nach dem erfolgreichen Start von feed a dog, unsererFutterspenden-App für Hunde, wurden wir von den Tierheimen undSpendern immer wieder gefragt, wann wir endlich auch notleidendeKatzen mit einer App unterstützen. Wir freuen uns, dass es nun soweitist und wir mit feed a cat starten können", erklärt Felix Wassermann,Gründer von feed a cat und ergänzt: "Das Besondere an unseren Appsist, dass jeder Spender selbst entscheidet, ob er nur einmalig oderregelmäßig helfen will, und wen er unterstützen möchte - das Tierheimum die Ecke oder notleidende Tiere in anderen Ländern." Schon miteinem Euro wird eine Katze einen Tag lang satt und mit Streuversorgt. Es können aber auch Wochenspenden für sieben Euro oderFutterpatenschaften übernommen werden, um hilfsbedürftigen Katzendauerhaft zu helfen. Wassermann rechnet damit, dass feed a cat ebensoerfolgreich wird wie feed a dog. Über die Futterspenden-App für Hundewurden seit ihrem Start im Dezember 2017 schon über 80.000 Näpfegefüllt.Regelmäßige Unterstützung im In- und Ausland wichtig"Wir freuen uns, dass nun endlich feed a cat kommt! Die App istein Segen für die Tiere, und wir freuen uns, dabei sein zu dürfen",sagt Lisa Himßler von der Katzennothilfe ASSISI Weimar e.V. - einervon 200 Vereinen in Deutschland, die dringend auf Futterspendenangewiesen sind. Noch dramatischer ist die Lage in vielen ost- undsüdeuropäischen Ländern. Hier sind Tierschützer fast immer ganz aufsich gestellt. Teilweise werden sie sogar von staatlicher Seite beiihrer Arbeit behindert. Beim täglichen Überlebenskampf für dieschutzbedürftigen Katzen hilft hier jede Spende.Jeder gemeinnützig anerkannte Tierschutzverein kann mitmachen Beifeed a cat kann ebenso wie bei feed a dog jeder als gemeinnütziganerkannte Tierschutzverein aus Deutschland mitmachen. Er muss einenkonkreten Bedarf an Futterspenden für Katzen haben und sich vorherauf der Charity-Plattform Gooding.de registrieren. Die Teilnahme istkostenlos. Nach entsprechender Prüfung des Vereins durch Goodingerfolgt die Freischaltung für die App. Spendenpartner von feed a catist Givio, eine anerkannte Förderkörperschaft mit Sitz in Stuttgart.Givio sorgt für die steuerlich korrekte Abwicklung der Spenden. AufWunsch erhalten die Spender von Givio eine Spendenbescheinigung, diesteuerlich geltend gemacht werden kann.Logistikpartner ZooRoyal verdoppelt aktuell jede SpendeDie Futterspenden werden über ZooRoyal, den Logistikpartner vonfeed a cat, ausgeliefert. "Wir finden die Idee, hilfsbedürftige Tiereper App zu unterstützen, genial und absolut zeitgemäß. Auch für unsist Tierschutz enorm wichtig. Anlässlich unseres 10-jährigenJubiläums verdoppeln wir derzeit die Futterspenden von feed a cat",erklärt Clemens Bauer, Geschäftsführer von ZooRoyal.Der Download der App ist kostenlos und für iOS im iTunes App Storeunter www.feedacat.com/iphone und für Android im Google Play Storeunter www.feedacat.com/android abrufbar.Pressebilder:Honorarfreie Pressebilder unter www.feedacat.com/presse/Über feed a cat:feed a cat ist eine Initiative von Gooding.de. Gooding entwickeltseit 2012 neue Möglichkeiten, um gemeinnützige Vereine zuunterstützen - mehr als zwei Millionen Euro konnten so bereits fürden guten Zweck gesammelt werden. Mit der feed a cat App hat Goodingnach feed a dog eine weitere Initiative gestartet, um speziellTierschutzvereine, die auf Futterspenden für Katzen angewiesen sind,per App zu unterstützen. Logistikpartner von feed a cat ist ZooRoyal.Der Spezialist für Tierbedarf beschafft und versendet dieFutterspenden an die Tierschutzvereine vor Ort. feed a cat arbeitettransparent. So ist jede Futterspende über die Charity-PlattformGooding.de nachvollziehbar.Pressekontakt:Felix Wassermannpresse@feedacat.comTelefon: 069 / 242 417 33www.feedacat.comOriginal-Content von: feed a cat, übermittelt durch news aktuell