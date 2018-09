Neue App 'HemoHeroes' für Hämophilie Patienten im Kindesalter / Health Games als neuer Wissensvermittler: Eine App klärt zielgruppengerecht über Leben mit Hämophilie auf (FOTO)

Berlin (ots) -HemoHeroes ist eine Spiele-App, die neu im Android App-Store[http://ots.de/HVnrMY] unter dem Stichwort HemoHeroes kostenlosverfügbar ist. Die App wurde speziell für Hämophilie-Patienten imKindesalter entwickelt, um mit Spaß und Motivation auch ernsteInhalte zu vermitteln. Im Hämophilie-Heldenspiel müssen Abenteuer undHerausforderungen gemeistert werden, in dem spielerisch der Alltagvon Kindern mit der Krankheit aufgegriffen wird. Insbesondere dieBedeutung des regelmäßigen Spritzens des fehlenden Gerinnungsfaktors,um die Blutgerinnung zu verbessern, wird in dem Spiel thematisiert.Die App wurde kürzlich anlässlich der "gamescom 2018" erstmalig inDeutschland vorgestellt.Digitale Spiele wie HemoHeroes treffen auch im Gesundheitsbereichden Nerv der Zeit und reihen sich damit in eine steigende Anzahl anHealth-Applikationen und Games ein. Insbesondere letztere bieten neueWege des Wissenstransfers in Bezug auf Krankheiten und den Umgang imAlltag mit diesen. HemoHeroes vermittelt mit einem spielerischenAnsatz ernste Inhalte, die für eine gute Versorgung von Kindern mitHämophilie notwendig sind", sagt Nicole Schlautmann, Leiterin derGeschäftseinheit Rare Disease.Vor allem für junge Hämophilie-Patienten ist die Kombination ausUnterhaltung und Informationen wichtig: Kinder, die an derangeborenen Blutgerinnungsstörung leiden, muss der fehlendeGerinnungsfaktor meist mehrmals pro Woche injiziert werden, um dieBlutgerinnung zu verbessern. Zu Beginn der Krankheit leisten diesEltern oder Fachpersonal. "Mit ungefähr acht Jahren fangen vieleKinder dann aber bereits selbst damit an", sagt Schlautmann weiter."In dieser 'Transitionsphase' - vom gespritzt werden zum selberspritzen - ist es wichtig, ihnen beizubringen, welche Bedeutung dieregelmäßigen Injektionen für ihren Schutz haben. Dies ist auch derKerngedanke hinter HemoHeroes."In der Game-App bewegen sich Spieler durch den Alltag eines(hämophilen) Kindes und stellen sich spielerisch verschiedenenHerausforderungen. Die Hemo-Heroes-Minispiele können nur mit einemausreichenden Level an "Prophy-Energie" bestritten werden, die derAvatar regelmäßig auffüllen muss. Darüber hinaus hat der Spieler dieVerantwortung - ganz nach dem Prinzip eines in den 90er Jahrenpopulär gewordenen Tamagotchis - für das alltägliche Wohl des kleinenHemoHeroes zu sorgen. Hierzu gehören eine gesunde Ernährung, dasPutzen der Zähne und auch genügend körperliche Aktivitäten dürfennicht zu kurz kommen. Das Spiel greift viele wichtige Aspekte aus demalltäglichen Leben eines Hämophilen auf. Unterstützt wird dies durcheinen kleinen Begleiter, der dem Hemo Hero im Spiel zur Seite stehtund eine aufklärende Rolle übernimmt.Anlässlich der "gamescom 2018" wird die für Deutschland adaptierteVersion erstmalig vorgestellt. "Das Spiel ist noch recht neu, dieRückmeldungen sind bisher jedoch durchwegs positiv.Patientenorganisationen begrüßen die App HemoHeroes sehr, da sie,anders als die meisten Awareness - und Compliance - förderndenMaßnahmen, einen spaßigen und vor allem positiven und einbindendeAufklärungsansatz verfolgt," so Schlautmann über die bisherigeAkzeptanz von HemoHeroes.Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere WeltWenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sieverändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscherund etwa 97.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen aufdiesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln, produzieren undvertreiben innovative Medikamente und Impfstoffe sowie einige derweltweit bekanntesten rezeptfreien Produkte. Das Unternehmen mitHauptsitz in New York erzielte im Geschäftsjahr 2017 einenGesamtumsatz von 52,5 Milliarden US-Dollar. In Deutschlandbeschäftigt Pfizer derzeit rund 2.500 Mitarbeiter an drei Standorten:Berlin, Freiburg und Karlsruhe.Pressekontakt:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationUlrike GroßheimLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell