Neue App Freggers Play bringt Kindern in den Ferien spielend Programmieren bei

Regensburg (ots) - Die Feiertage sind vorüber, und mit FreggersPlay (https://www.freggersplay.de) kann die SPiN AG mit einer Appfürs nigelnagelneue iPad aufwarten, die Kinder und Kind Gebliebenemotiviert, in einer visuell außergewöhnlichen dreidimensionalen Weltdie Ferien zu nutzen, um aus Luftschlössern Wirklichkeit werden zulassen.Nicht immer nur DaddelnKindern bietet Freggers Play einen Spielplatz für Träume undEingebungen, auf dem man entspannt tüfteln, gestalten oder einfachnur Spaß haben kann - ohne vorgegebene Pfade, schulmeisterlicheBelehrung, Zeitlimit und auch ohne die montone Wiederholung vonAktionen, die klassische Game-Apps schnell langweilig werden lassen.Für Eltern ist Freggers Play ein pädagogisch wertvolles Lernspiel,das Kindern Denkmuster der Informatik und lebenswichtigesHandwerkszeug für die Jobs des 21. Jahrhunderts vermittelt und beidem man nicht das Gefühl haben muss, sein Kind verplempere sinnlosseine Zeit.Die Welt programmierenMit genial einfachem 3D-Editor, grafischer Programmiersprache,Physik-Engine und Partikeleffekten schafft Freggers Play einestimulierende Umgebung mit liebevoll ausgestalteten Objekten undatmosphärischen Kulissen, die zu Kristallisationspunkten für eigeneIdeen werden. Nichts muss, alles kann. Kreative Problemlösungenentstehen aus der Situation und selbst gesteckten Zielen. Inspirationund Imagination führen zu Illumination. Plötzlich hat manProgrammieren gelernt und es fast nicht gemerkt.Endlich Schluss mit StereotypenDie Intention hinter Freggers Play überzeugte auch die Jury desKinder-Medien-Preis "Der weiße Elefant", den sie der App noch in derBeta-Phase zuerkannte - für Vorstand Fabian Rott "eine tolleBestätigung; Kinder wachsen heute selbstverständlich mit Technologieauf. Sie hinterfragen Smartphones und Tablets nicht, sie nutzen sieeinfach - zum Spielen, Erschaffen, Kommunizieren, und um sichauszudrücken", so Rott weiter. "Ob Mädchen oder Junge, technischaffin oder nicht; das sind Schubladen, die uns nicht interessieren;selbst wer mit Freggers Play nur 'Puppenhaus' spielt, wird viel Spaßhaben. Und Mädchen, denen irgendwann klar wird, dass die grafischenBausteine, mit denen sie ihren Ponyhof zum Leben erwecken, eineProgrammiersprache sind, werden hoffentlich nie mehr glauben, dassInformatik nur was für die Jungs ist." Das hat auch FilmFernsehFondsBayern sowie Creative Europe MEDIA überzeugt, die das Projektgefördert haben.Start auf iOS, Android-Version in PlanungFreggers Play ist erhältlich im iOS App Store für iPads. 3Kulissen und 42 Objekte sind kostenlos dabei. Zusätzliche Sets mit 21Objekten kosten 1,99 Euro. Eine Android-Version ist in Planung.Über die SPiN AGDie SPiN AG aus Regensburg - hervorgegangen aus der "Ursuppe" desInternet, genauer aus einem MUD aka Multiuser Dungeon - entwickeltund betreibt seit 20 Jahren Web-Anwendungen für Konzerne,Online-Communities für alle und Spiele für (unsere) Kinder.