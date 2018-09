Neue Antriebe verändern das Geschäftsmodell der LKW-Hersteller (FOTO)

München (ots) -Mit dem Umstieg auf neue Antriebsarten gerät das Geschäftsmodellder LKW-Hersteller unter Druck. Damit wird der Dieselmotor alsbisheriger Wettbewerbsvorteil der europäischen LKW-Produzentenschrittweise abgelöst. Die Hersteller müssen nicht nur erheblicheInvestitionen in parallele Technologieentwicklung tätigen. DieAuswirkungen des Umbruchs sind auch in den Bereichen Aftersales undWiedervermarktung zu spüren. Steuern die LKW-Hersteller nicht um,drohen etwa zehn Prozent ihres Umsatzes wegzufallen.Im PKW-Markt ist die Verlagerung hin zur Elektromobilität in allerMunde, nun erfasst der Wandel auch die Nutzfahrzeugbranche. Bereitsheute sind schwere Nutzfahrzeuge für rund ein Viertel derCO2-Emissionen des Verkehrssektors verantwortlich. Laut EuropäischerKommission sollen ihre Emissionen bis 2030 um 30 Prozent gesenktwerden. Deshalb gehen die Bestrebungen der Hersteller derzeit inRichtung alternative Antriebe. Oliver Wyman erwartet, dass 2030bereits 25 Prozent der LKW in Deutschland mit alternativen Antriebenverkauft werden. Der Dieselmotor wird in Kombination mit einemElektroantrieb zum Hybrid - oder durch andere alternativeAntriebsarten wie Gas, Wasserstoff-elektrische oder rein-elektrischeTechnologie ersetzt. Sogar die Wiederkehr des Oberleitungs-LKW wirdgeprüft.Die europäischen LKW-Hersteller haben für die nächsten drei Jahreelf neue Elektro-LKW-Modelle angekündigt. "Ähnlich wie beim PKWwerden Kurzstrecken-LKW früher vollelektrisch fahren alsLangstrecken-LKW", sagt Romed Kelp, Partner und Nutzfahrzeugexpertebei Oliver Wyman. "Auf der Langstrecke ist der batterieelektrischeAntrieb kurz- und mittelfristig nicht die Lösung. Hier werdenBrückentechnologien wie Hybride oder Gasantriebe zum Tragen kommen."Stärkerer WettbewerbDurch die Umstellung auf neue Antriebsarten gerät dasGeschäftsmodell der LKW-Hersteller unter Druck. Denn: Der Verbrennerist bis heute der wichtigste Wettbewerbsvorteil der etabliertenLKW-Produzenten. Er bestimmt in hohem Maß sowohl dieGesamtbetriebskosten als auch die Leistung des Fahrzeugs. "Sobalddieses Differenzierungsmerkmal wegfällt, wird der Wettbewerb derbestehenden Hersteller härter", erklärt Kelp.Dies wäre insbesondere der Fall, wenn sich der batterieelektrischeAntrieb flächendeckend durchsetzt. Der Grund: Die Motoren derElektro-LKW unterscheiden sich kaum voneinander; Batterien und damitdie Reichweite werden zum wichtigsten Differenzierungsfaktor. Diesewerden nicht von den LKW-Herstellern gefertigt, sondern vonElektronik- und Chemiekonzernen. Der Kompetenzschwerpunkt liegt inChina, Südkorea und Japan - in diesen Ländern werden über 90 Prozentder aktuellen Batteriekapazität gebündelt.Umsatzeinbußen bei Aftersales und WiedervermarktungDoch am klassischen Verbrenner hängt noch mehr: Durch dieUmstellung auf alternative Antriebe drohen Herstellern Umsatzeinbußenvon etwa zehn Prozent im Aftersales sowie beim Wiederverkauf von LKW.Im Aftersales sind 50 Prozent der Gewinne auf Ersatzteile desAntriebsstrangs zurückzuführen. Hierunter fallen beispielsweiseErsatz- und Verschleißteile für die Verbrennungsmotoren, die nach demLKW-Verkauf für Umsatz sorgen. Im Zuge der Elektrifizierung fallenhier große Umsätze weg.Bei der Wiedervermarktung von Gebraucht-LKW sind weitere Einbußenzu erwarten. Ältere LKW-Modelle werden aktuell Richtung Osteuropa unddann in den Mittleren Osten oder nach Afrika weiterverkauft. DieseWiedervermarktungslogik gerät bereits unter Druck, da asiatischeHersteller sich zunehmend auf diese Märkte fokussieren. Hinzu kommt:LKW mit alternativen Antrieben sind nicht in allen Länderneinsetzbar. "Gebraucht-LKW mit Elektro- oder Gasantrieb können nur inLänder mit entsprechend entwickelter Infrastruktur weiterverkauftwerden. Das schränkt die Wiedervermarktungsmöglichkeiten deutlichein", erklärt Joachim Deinlein, Partner bei Oliver Wyman. "NeueTechnologiesprünge werden den Wiedervermarktungswert weiter belasten.Notwendig sind neue Lebenszykluskonzepte, insbesondere füralternative Antriebe." Es sei derzeit noch nicht absehbar, ob undwann die wichtigsten Wiedervermarktungsländer auch die nötigeInfrastruktur haben, um LKW mit alternativen Antrieben einzusetzen.Neues Geschäftsmodell vonnötenDie Experten von Oliver Wyman raten LKW-Herstellern, ihrGeschäfts- und Gewinnmodell jetzt grundlegend neu auszurichten. LautKelp sollten sich die Hersteller weg vom reinen Fahrzeugverkauf hinzum Angebot ganzheitlicher Betreibermodelle und Transportlösungenbewegen: "Künftig sollten Hersteller den Fokus vom LKW-Verkauf aufdas Anbieten von Transportleistungen richten. Dann basiert der Gewinnnicht auf einzelnen Aspekten des LKW, sondern auf demGesamt-Service."Mit Blick auf den Antrieb ist ein rigoroser Investitions- undPortfolioprozess innerhalb der Zukunftstechnologien erforderlich."Einerseits gilt es, Kundenakzeptanz und Differenzierungsicherzustellen", sagt Deinlein. "Vor allem jedoch müssen dieHersteller agil sein. Nur so können sie ihre Strategie anpassen,falls eine Technologie dann doch nicht breit eingesetzt wird." Einekritische Schnittstelle in der Elektrifizierung sei auch dieZusammenarbeit mit Batterieherstellern. "Reichweite, Gewicht undKosten werden zu entscheidenden Kauffaktoren," sagt Deinlein. Auchdie Infrastruktur müsse gegebenenfalls aktiv mitgestaltet werden.Im Aftersales sollten neue Erlösquellen erschlossen werden. Dazuzählt, dass Hersteller bereits bei der Produkt-Entscheidung Chancenim Aftersales-Geschäfts erkennen und das Produkt und den Serviceentsprechend ausrichten. Im Bereich Elektromotor geht es dabei umErlöspotenzial rund um Batterie und Ladung sowie maßgeschneiderteTeile- und Service-Angebote für jedes Fahrzeugalter.Für erfolgreiche Wiedervermarktung ist es wichtig, erweiterteLebenszykluskonzepte zu definieren. Dazu gehören zum einenUmrüstungsmöglichkeiten sowie Erneuerungskonzepte für Batterien,Software und Elektronik. Zum anderen müssen dieWiedervermarktungsketten im Hinblick auf technische Möglichkeitendynamisch angepasst werden. 