Neue Anteilklasse QC Partners: 4% Ausschüttungsziel p.a. für Top-Performance-Fonds

Frankfurt am Main (ots) - Der Frankfurter Asset Manager QC Partners hat für denVolatilitätsfonds QCP Funds - VolatilityIncome eine neue Anteilklasse mit einemMindestziel für die jährliche Ausschüttung aufgelegt. Der QCP Funds -VolatilityIncome B (WKN A2PQU1), der halbjährlich mindestens 2,0% desNettoinventarwertes (NAV) an die Anleger ausschütten soll, kann ab sofort überBanken und gängige Fondsplattformen erworben werden. Das jährliche Ertragszielbeträgt in der Kombination aus Kursgewinn und Ausschüttung 8-10%. Advisor desFonds ist Thomas Altmann, CFA, Partner und Leiter des Portfoliomanagements vonQC Partners. Ziel der neuen Anteilklasse ist es, Anlegern regelmäßig möglichststabile und planungssichere Ausschüttungen zu bieten.Langfristig erfolgreichDie im März 2018 aufgelegte Anteilsklasse A (WKN A2DW0Z) erzielte im Jahr 2019ein Plus von 16,07% und gehört damit zu den Top-Performern der Peer-Group. Imaktuell angelaufenen Jahr setzte der Fonds seinen Erfolg fort und markierte imJanuar mehrmals ein neues Allzeithoch.Volatilität als ErtragsquelleAls Renditequelle dient der Verkauf von Put-Optionen auf Aktienindizes weltweit,wobei die Basispreise weit unter dem aktuellen Kursniveau selektiert werden."Den Unterschied machen insbesondere die weltweite Diversifikation und unseraktives Risikomanagement", erläutert Harald Bareit, Geschäftsführender Partnerbei QC Partners.Defensiver orientierte Anleger können alternativ über den QCP Funds -RiskProtect (WKN A1JNET) von der Entwicklung der Volatilitätsstrategieprofitieren. In Verbindung mit einem geringeren Investitionsgrad desOptionsportfolios liegt die jährliche Renditeerwartung hier bei 3%. 2019 betrugder Wertzuwachs 4,16%.Über QC PartnersQC Partners ist eine eigentümergeführte Asset Management-Gesellschaft mit Sitzin Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist auf werthaltige und weitgehendunkorrelierte Investmentstrategien spezialisiert. Zu den Investoren derStrategien von QC Partners zählen Versorgungswerke, Banken, Versicherungen undandere institutionelle Anleger.