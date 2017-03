Neue Amazon Pilot Season: Fünf neue Pilotfolgen zur Abstimmung ab 17. März bei Amazon Video (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -The Legend of Master Legend, Budding Prospects, The New V.I.P.'s,The Marvelous Mrs. Maisel und Oasis werden für alle Amazon-Kunden inDeutschland, Österreich, USA, Großbritannien und Japan zumkostenlosen Streamen und Bewerten verfügbar sein.Die Pilotfolgen stammen von prominenten Produzenten wie AmySherman-Palladino, Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Terry Zwigoffund Steve Dildarian und versammeln bekannte Darsteller wie RachelBrosnahan, Tony Shalhoub, Richard Madden, Anil Kapoor, John Hawkes,Will Sasso, Ben Schwartz, Haley Joel Osment, Missi Pyle und diedeutsche Schauspielerin Antje Traue.Ansehen. Bewerten. Mitbestimmen. In der Amazon Pilot Season habenKunden die Möglichkeit, Feedback auf Pilotfolgen der Amazon Studioszu geben und so mitzubestimmen, welche davon in Serie gehen.Amazon kündigt seine neue Pilot Season für den 17. März inDeutschland, Österreich, USA, Großbritannien und Japan an. Amazonsetzt dabei seine Tradition mit abwechslungsreichen Pilotfolgen fort:The Legend of Master Legend von Noah Harpster und MicahFitzerman-Blue (Transparent) handelt von einem selbsternanntenSuperheld aus Las Vegas, der versucht seine Pflichten und seineFamilie unter einen Hut zu bekommen; Budding Prospects von TerryZwigoff (Bad Santa) ist eine 80er Jahre Pot-Comedy basierend auf demRoman von T.C. Boyle Grün ist die Hoffnung; The New V.I.P.'s vonSteve Dildarian (The Life & Times of Tim) ist Amazons erste animierteKomödie für Erwachsene, in der eine Gruppe von Angestellten dieKontrolle über ein großes Unternehmen ergreift, nachdem dieseversehentlich ihren Chef ermordet haben; The Marvelous Mrs. Maiselvon der bekannten Produzentin Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls)erzählt von einer Frau aus New York City im Jahr 1958, die von einerHausfrau aus der Upper West Side zur Stand-Up-Comedian in GreenwichVillage wird; Oasis von Matt Charman (Bridge of Spies - DerUnterhändler) handelt von einem Priester, der in den Weltraumgeschickt wird, um eine Kolonie auf einem entfernten Planeten zugründen. Mit dabei: Antje Traue (Man of Steel) an der Seite vonRichard Madden (Game of Thrones).Ansehen. Bewerten. Mitbestimmen. Alle Amazon-Kunden sindeingeladen, sich die neuen Pilotfolgen anzusehen, zu bewerten unddadurch dabei zu helfen, die nächsten Amazon Original Serien fürAmazon Prime Video auszuwählen. Alle Pilotfolgen werden über dieAmazon Video App auf internetfähigen Fernsehern, über Amazons Fire TVoder Fire TV Stick, mobilen Endgeräten oder online aufAmazon.de/amazonvideo verfügbar sein. Das Feedback von Amazon-Kundenhat bereits dabei geholfen, einige der beliebtesten, von der Kritikgefeierten Serien zu erschaffen, darunter der mehrfache Golden Globeund Emmy-Gewinner Transparent, der mehrfache Golden-Globe-GewinnerMozart in the Jungle und die weltweit meist gestreamte AmazonOriginal Serie aller Zeiten, The Man in the High Castle.Die neuen Pilotfolgen versammeln prominente Darsteller wie RachelBrosnahan (House of Cards) und Tony Shalhoub (Monk) in The MarvelousMrs. Maisel; Richard Madden (Game of Thrones), Haley Joel Osment (TheSixth Sense, Alpha House) und Anil Kapoor (Slumdog Millionär, 24) inOasis; John Hawkes (Winter's Bone), Dawnn Lewis (Major Crimes) undShea Whigham (Boardwalk Empire) in The Legend of Master Legend; JoelDavid Moore (Bones), Will Sasso (MADtv) und Brett Gelman (Fleabag) inBudding Prospects; Ben Schwartz (Parks and Recreation), Matt Braunger(Agent Carter), Missi Pyle (Gone Girl) und Jonathan Adams (Last ManStanding) in The New V.I.P.'s."Die Pilots sind für uns weiterhin der beste Weg, Risikeneinzugehen, einzigartige Stimmen zu finden und die Kunstform desFernsehens weiter zu entwickeln", sagt Joe Lewis, Head of Comedy,Drama & VR bei Amazon Studios. "Wir sind gespannt auf die neuenWelten, Charaktere und Filmemacher und freuen uns auf eine weitereAmazon Pilot Season mit großartigem Kunden-Feedback."Darum geht es in den neuen halbstündigen Pilotfolgen:The Legend of Master LegendThe Legend of Master Legend ist eine schwarze Komödie über dasLeben von Frank Lafount alias Master Legend - ein selbsternannterSuperheld, dessen Mission es ist, die Einwohner von Las Vegas vorbösen Menschen zu schützen. Master Legend versucht dabei dieForderungen der Gerechtigkeit mit den noch komplizierteren Ansprüchenseiner wirklichen Familie, die ihn so gar nicht als Held sieht, untereinen Hut zu bekommen. Youree Henley (20th Century Women), JoshuahBearman (Argo) und David Klawans (Argo) fungieren neben den AutorenMicah Fitzerman-Blue (Transparent) und Noah Harpster (Transparent)als Executive Producer der Serie. Bei dem Piloten führte JamesPonsoldt (The Spectacular Now) Regie und John Hawkes (Winter's Bone),Dawnn Lewis (Major Crimes), Shea Whigham (Broadwalk Empire) sowieNewcomer Anjelika Washington übernehmen die Hauptrollen.Budding ProspectsIm Jahr 1983 verlassen drei unglückliche Stadtjungen ihreKomfortzone in San Francisco, um in einer Gegenkultur in MendacinoMarihuana anzubauen. Ihre Erwartungen an ihr Erlebnis in der Naturund das Abenteuer in einer wunderschönen, rustikalen Umgebung stoßenbei ihrer Ankunft im "The Summer Camp" mit der harten Realitätzusammen: Sie finden sich in einem miserablen, heruntergekommenenShanty im Nirgendwo wieder. Hier werden sie von Ratten, Schlangen,Moskitos, harschen, unwirtlichen Wachstumsbedingungen, neugierigenNachbarn, gefährlichen Einheimischen und bedrohlichenStrafverfolgungen heimgesucht. Terry Zwigoff (Bad Santa) fungiert alsRegisseur und neben Vincent Landay (Her) als Executive Producer, dasDrehbuch stammt unter anderem von Melissa Axelrod. In BuddingProspects sind Adam Rose (Veronica Mars), Joel David Moore (Bones),Will Sasso (MADtv) und Brett Gelman (Fleabag) zu sehen.The New V.I.P.'sThe New V.I.P.'s ist die erste animierte Comedy-Serie fürErwachsene von Amazon. Sie handelt von einer Gruppe von Angestellten,die die Kontrolle über ein großes Unternehmen ergreifen, nachdem sieversehentlich ihren Chef ermordet haben. Die Show wurde von SteveDildarian (The Life & Times of Tim) produziert. Titmouse fungiert alsProduktionsfirma (Ben Kalina und Dave Newberg) zusammen mit demProduzenten Peter Principato (Central Intelligence) von PrincipatoYoung. Der Pilot versammelt Darsteller wie Matt Braunger (AgentCarter), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Missi Pyle (Gone Girl)und Jonathan Adams (Last Man Standing).Darum geht es in den neuen einstündigen Pilotfolgen:The Marvelous Mrs. MaiselBei The Marvelous Mrs. Maisel fungiert Amy Sherman-Palladino(Gilmore Girls) als Autorin, Regisseurin und Executive Producer nebenDaniel Palladino (Family Guy). Es ist das Jahr 1958 in Manhattan:Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan, House of Cards) hat alles,was sie jemals wollte - den perfekten Mann, zwei Kinder und einelegantes Appartment in der Upper West Side. Aber ihr vollkommenesLeben nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung: Midge entdeckt einbisher unbekanntes Talent, das ihr Leben für immer verändert. Sieschlägt einen Weg ein, der sie von ihrem bequemen Leben auf demRiverside Drive weg in die Basket Houses und Nachtclubs von GreenwichVillage führt. Sie stürzt sich in die Welt der Stand-up-Comedy undlandet letztendlich auf der Couch von Showmaster Johnny Carson. TheMarvelous Mrs. Maisel vereint Darsteller wie Michael Zegen (BoardwalkEmpire) als Midges Ehemann, Alex Borstein (Family Guy) als SusieMyerson, Golden Globe-Gewinner und dreifacher Emmy-Gewinner TonyShalhoub (Monk) als Midges Vater Abe Weinberg und Marin Hinkle (Twoand a Half Men) als Midges Mutter Rose Weinberg.OasisBasierend auf dem Kult-Roman The Book of Strange New Things vonMichel Faber handelt Oasis von einem Priester (Richard Madden, Gameof Thrones), der ins Weltall geschickt wird, um bei der Gründungeiner neuen Kolonie zu helfen. Was er dabei letztendlich entdeckt,stellt nicht nur seinen Glauben infrage - sondern das Leben, wie wires kennen. Der Pilot versammelt Darsteller wie den weltbekanntenindischen Schauspieler und Produzenten Anil Kapoor (SlumdogMillionär, 24) als Vikram Danesh, der gebieterische Anführer derBasis auf dem Planeten Oasis, Michael Shaw (Limitless) als B.G.,Antje Traue (Man of Steel) als Grainger, Mark Addy (Game of Thrones)als Halloran, Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Alpha House) alsSy, Maureen Sebastian (American Gothic) als Alicia Ruiz, MichaelSchaffer (Coach Sinclair) als Phelps und Zawe Ashton (NocturnalAnimals) als Severin. Als Autor und Executive Producer fungiert MattCharman (Bridge of Spies - Der Unterhändler), Produzenten sind AndyHarries (Strike Back) und Lila Rawlings (Left Bank Productions),Regisseur ist Kevin MacDonald (Der letzte König von Schottland - Inden Fängen der Macht). 