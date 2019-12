Neue Allzeithochs werden kommen…

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen gab es manchmal etwas Unsicherheit über den Fortgang der Rallye. Alle scheinbar negativen Zeichen jedoch sind meiner Meinung nach unangebracht. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass die vielerorts befürchtete Katastrophe eintreten sollte. Wie stets an dieser Stelle sehen wir uns am besten die Rahmendaten noch einmal an…

Rahmendaten bestens

Die Rahmendaten bleiben an den für uns entscheidenden Märkten ...