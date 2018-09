Neue Aktivreisen / TARUK veröffentlicht Programm 2019/20 / Fernreiseveranstalter erweitert sein Angebot auf 58 Rundreisen für kleine Gruppen (FOTO)

Caputh (ots) -Der Fernreisespezialist TARUK International GmbH hat seinenGruppenreisekatalog für die Saison 2019/2020 veröffentlicht. Auf 326Seiten präsentiert der neue Katalog jetzt 58 deutsch geführteRundreisen in kleiner Gruppe nach Afrika, Asien, Afrika und Amerika.Insgesamt umfasst das Angebot des familiengeführtenReiseveranstalters aus Caputh rund 700 Reisetermine für 2019.Wandern, Kanu- und Radfahren - und Bush Walks mit Rangern Neu imProgramm sind sechs Aktiv-Rundreisen: Sie führen nach Namibia,Südafrika, Botswana, Vietnam und Costa Rica. Während die Touren durchAsien und Mittelamerika mit maximal 12 Teilnehmern durchgeführtwerden, sind die Reisen durch das südliche Afrika auf maximal achtTeilnehmer pro Termin beschränkt."Mit dem neuen Produktsegment Aktiv erleben möchten wir dererhöhten Nachfrage nach großen Rundreisen in Kombination mitintensiven Naturerlebnissen und körperlicher Aktivität gerechtwerden", so TARUK-Gründer Johannes Haape.Das neue Angebot beinhaltet je nach Destination Wanderungen,Fahrradtouren oder Kanu- und Bootsfahrten. Teilnehmer derAktiv-Touren durch das südliche Afrika erhalten eine intensiveEinführung in die endemische Flora und Fauna: Auf Fußsafaris durchdie Wildnis werden die Gäste von einheimischen, sehr gutausgebildeten Rangern geführt und geschult.326 Seiten Erlebnis purAuch die bereits am Markt etablierten Rundreisen wurden weiterverfeinert: So wird beispielsweise die 20-tägige Namibia-Rundreise"Welwitschia" ab 2019 in zwei Varianten aufgelegt. Im südlichenAbschnitt führt Alternative eins in den Köcherbaumwald beiKeetmanshoop und anschließend weiter an dennamibisch-südafrikanischen Grenzfluss Gariep (Oranje). Die Teilnehmerder zweiten Variante wenden sich der eher unbekannten Westseite desFischfluss-Canyons zu, unternehmen eine ganztägige Exkursion in dieSchlucht des Canyons und reisen einen Tag eher in denEtosha-Nationalpark, um dort vier statt drei Tage mit Übernachtungenmitten im Park verbringen zu können.Wie in den Vorjahren besticht der TARUK-Katalog 2019/20 durch einklares, übersichtliches Design und starke Bilder. Der Verlauf undLeistungsumfang jeder Reise ist auf vier bis sechs Seiten in Wort undBild sowie mit einer Landkarte detailliert beschrieben. Unter derÜberschrift "Im Fokus" werden die wichtigsten Höhepunkte jeder Reisein Kürze skizziert, die einzelnen Tage sind dagegen wie gewohnt sehrausführlich und anschaulich dargestellt.Ebenfalls erweitert wurde die DVD, die jedem TARUK-Katalogbeiliegt: Unter den nunmehr 42 Reisekurzfilmen sind die vierminütigenKurzfilme "Koala-Kia Ora" (Australien & Neuseeland) und "AmazonasPantanal" (Brasilien) neu hinzugekommen. Alle TARUK-Reisen sind absofort unter www.taruk.com oder im Reisebüro buchbar.Pressekontakt:TARUK InternationalEdgar Hälbich - Referent Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon (mobil) 0157-59068298E-Nauk: e.haelbich@taruk.comOriginal-Content von: TARUK International GmbH, übermittelt durch news aktuell