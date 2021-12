Neue Airline-Chefs für Austrian und Lufthansa

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern besetzt zahlreiche Führungspositionen neu. So wird die österreichische Tochtergesellschaft Austrian Airlines ab dem 1. März kommenden Jahres erstmals von einer Frau geführt. Die 43 Jahre alte Annette Mann folgt auf Alexis von Hoensbroech, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlasse, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Bei der deutschen Kerngesellschaft Lufthansa übernimmt der bisherige Eurowings-Manager Jens Ritter das Steuer von Klaus Froese, der wieder als Pilot arbeiten wird und kommendes Jahr als Kapitän in das Cockpit des neuen Flaggschiffs Boeing 787 wechselt. Konzernchef Carsten Spohr bezeichnete diese und sechs weitere Top-Personalien als "weiteren wichtigen Schritt unserer Transformation"./ceb/DP/nas

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >