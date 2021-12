Neue Accessoires als perfekte Geschenke für Studenten

San Diego (ots/PRNewswire) -Jetzt, wo sich die Prüfungen dem Ende zuneigen, machen sich die Studenten auf den Weg nach Hause in die Ferien. Wenn sie ein Apple-Produkt haben oder Sie ihnen eines für die Ferien gekauft haben, gibt es eine Fülle von Zubehör auf dem Markt, um ihr Studentenleben zu verbessern und die Dinge einfacher zu machen. elago ist seit über fünfzehn Jahren führend in der Entwicklung von Apple-Zubehör und einige ihrer neuen Produkte sind perfekte Geschenke für die Strümpfe.Grip Stand für MagSafeMit der Einführung des neuen MagSafe-Ladegeräts sind viele neue und interessante Zubehörteile auf den Markt gekommen. Eines davon ist der Grip Stand. Das Zubehör bietet zusätzlichen Halt für das Telefon während des Ladevorgangs - das Telefon muss nicht mehr auf das Gesicht fallen, wenn man im Bett liegt. Der Grip dient auch als Ständer, damit Sie Ihre Lieblingsinhalte streamen können. Dieses neue Zubehör ist ein Muss für jeden Studenten und ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich.Amazon: https://amzn.to/3EX940W (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=4265098667&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3EX940W&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3EX940W)elago.com: https://bit.ly/3sasH1U (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=4119864143&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sasH1U&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sasH1U)Klassisches FedermäppchenDas Klassisches Federmäppchen hat den Markt im Sturm erobert, weil es innovativ und nostalgisch zugleich ist. Das für den Apfel Federmäppchen 2 gedachte Etui von elago verwandelt ihn im Wesentlichen in den klassischen Holzstift, den wir alle in der Grundschule benutzt haben. Unterstützt das magnetische Laden und die Double-erschließen -Funktionen des Apfel Federmäppchen2. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben neben der klassischen gelben Farbe, mit der wir alle aufgewachsen sind.Amazon: https://amzn.to/31Re88X (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=140980956&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F31Re88X&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F31Re88X)elago.com: https://bit.ly/3EXipG4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=2868289806&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EXipG4&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EXipG4)W2 StandManchmal ist einfach am besten. Der W2 Ständer ist genau das - eine einfache Ladelösung für Ihre Apple Watch. Der Ständer aus haltbarem, ungiftigem Silikon wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und schützt Ihre Uhr vor Kratzern. Der Ständer ist mit jeder Uhrenserie kompatibel und ist eines der am besten bewerteten Produkte auf Amazonas.Amazon: https://amzn.to/3J0EFRU (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=182723055&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3J0EFRU&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3J0EFRU)elago.com: https://bit.ly/3EVdANm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=3528960405&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EVdANm&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EVdANm)AirPods-Hülle für jedermannelago ist seit dem Erscheinen der ersten AirPods-Generation führend in der Entwicklung von neuem AirPods-Zubehör. Egal, ob Sie etwas Schlichtes oder Nostalgisches wollen, alle Hülle schützen vor dem täglichen Gebrauch - einschließlich Schmutz, Öl, Staub und Stürzen. Aufgrund des günstigen Preises eignen sich die Hülle von elago hervorragend als Geschenk für Menschen, die diese Audiogeräte nutzen. Sehen Sie sich das umfangreiche Sortiment für die AirPods 1, 2, 3 und Pro an.Amazon: https://amzn.to/3IQvD9R (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=2013008638&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3IQvD9R&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3IQvD9R)elago.com: https://bit.ly/3EXwZNQ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=2796801529&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EXwZNQ&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3EXwZNQ)elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "einfache Raffinesse", denn sie schaffen Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Entwürfe werden von Grund auf selbst entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert. elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards.Instagram: @elago.de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3393260-1&h=1418757789&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Felago.de%2F%3Fhl%3Den&a=%40elago.de)Kontakt:haein.lee@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1712040/Gift_Guide_for_College_Students_3000x1000_03.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuell