Neue AOK-Rabattverträge ab Oktober

Stuttgart/Berlin (ots) - "Die Ausgaben für Arzneimittel steigenimmer weiter an. Nach wie vor können die Hersteller patentgeschützterArzneimittel im ersten Jahr astronomische Mondpreise verlangen", sagtDr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOKBaden-Württemberg. "Mit den Rabattverträgen im Marktsegment derpatentfreien Arzneimittel existiert ein effizientes Instrument, dasunsere Versicherten und die Arbeitgeber als Beitragszahler nachhaltigentlastet." Die Generika-Rabattverträge haben auch im ersten Halbjahr2018 den Ausgabenanstieg für Medikamente spürbar gebremst. In denersten sechs Monaten des Jahres 2018 haben sie den elf AOKs schonüber 678 Millionen Euro eingespart, das sind fast 5 Prozent mehr alsim vergleichbaren Vorjahreszeitraum."Im Krankenkassenvergleich schneidet die AOK-Gemeinschaftbesonders erfolgreich ab", sagt der AOK-Chefverhandler undVorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg, Dr. ChristopherHermann. Im Schnitt seien die Arzneimittelausgaben der Kassen um dreiProzent je Versicherten gestiegen. "Die AOK liegt mit 1,4 Prozentdeutlich unter diesem Wert. Hier zahlt sich unser effizientesVersorgungsmanagement aus."Hermann äußert sich anlässlich des Starts neuerAOK-Arzneimittelrabattverträge zum 1. Oktober 2018. Die Tranche XXersetzt auslaufende Verträge. Sie beinhaltet 57 Wirkstoffe undWirkstoffkombinationen (58 Fachlose) mit einem jährlichenAOK-Umsatzvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro(Apothekenverkaufspreis). Vertragspartner sind diesmal 27Pharmaunternehmen oder Bietergemeinschaften. Fünf Wirkstoffe wurdenim Drei-Partner-Modell vergeben, alle anderen exklusiv. Zu denbesonders umsatzstarken Arzneimitteln der Tranche XX gehören derBlutdrucksenker Metoprolol sowie das Diabetesmedikament Metformin.Die zum 1. Oktober 2018 startende Tranche AOK XX im Überblick:- Laufzeit: 1. Oktober 2018 bis 30. September 2020- Verträge über 57 Wirkstoffe/Wirkstoffkombinationen in 58Fachlosen (53 exklusiv, 5 im Dreipartnermodell)- 27 erfolgreiche Pharmaunternehmen/Bietergemeinschaften- AOK-Umsatzvolumen: 1,2 Milliarden Euro pro Jahr(Apothekenverkaufspreis)Hintergrund:Die Rabattverträge für Generika ermöglichen Einsparungen ohneVerlust an Qualität in der Arzneimittelversorgung. 2017 erzielten dieKrankenkassen mehr als vier Milliarden Euro an Erlösen. Der Anteilder 11 AOKs lag bei 1,7 Milliarden Euro. Das eingesparte Geld stehtfür innovative Versorgungsformen zur Verfügung. Die Rabattverträgesorgen zudem nachhaltig für Wettbewerb im Bereich der Generika. DieAOK-Verträge decken zwei Drittel des Generikamarktes ab und umfassenalle markt- und ausgabenrelevanten Wirkstoffe. Mit Inkrafttreten vonAOK XX laufen Verträge für 285 Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen(in 291 Fachlosen) mit einem jährlichen AOK-Umsatzvolumen voninsgesamt rund 5,6 Milliarden Euro.Mehr Informationen:https://aok-bv.de/hintergrund/dossier/arzneimittelrabattvertraege/