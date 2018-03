Neue AIDA Weltreise 2019 ab sofort buchbar: Rio de Janeiro, Kapstadt und Silvester in Sydney

Rostock (ots) - Ab sofort ist die dritte AIDA Weltreise buchbar.Vom 28. Oktober 2019 bis zum 22. Februar 2020 geht AIDAaura abHamburg auf große Fahrt rund um den Globus. Die Weltreise führt in117 Tagen zu 41 Häfen in 17 Ländern auf vier Kontinenten. VieleDestinationen werden zum ersten Mal in der AIDA Geschichteangelaufen.Höhepunkt der Reise ist der Jahreswechsel in Sydney. Vor derbeeindruckenden Skyline der australischen Metropole begrüßen die AIDAGäste mit dem berühmtesten Silvesterfeuerwerk das Jahr 2020.Heiligabend verbringt das Schiff in Tauranga: Auf der subtropischenNordinsel von Neuseeland schmücken die Weltenbummler am 24. Dezember2019 Palmen statt Tannenbäume.Start des ganz großen Abenteuers ist am 28. Oktober 2019 inHamburg. Von der Hansestadt aus nimmt AIDAaura über La Coruña,Porto/Leixoes, Madeira und Mindelo (Kapverden) Kurs auf Südamerika.Traumziele wie Salvador und Rio de Janeiro (Brasilien), Montevideo(Uruguay), Buenos Aires (Argentinien) und die Gletscherallee vonFeuerland sind nur einige Stationen, bevor es von der Osterinsel(Chile) aus nach Französisch-Polynesien geht. Das Südsee-Paradiesbesteht aus 118 Inseln und Atollen. Zwei dieser Perlen besuchtAIDAaura auf der Weltreise - Tahiti und Bora-Bora.Danach entdeckt AIDAaura Neuland: Die Cook Islands sind einwinziges Archipel in den Weiten des Pazifiks und ein Geheimtipp fürLiebhaber von türkisblauem Wasser und schneeweißen Sandstränden.Weitere AIDA Erstanläufe der Reise folgen mit Tauranga, Wellingtonund Picton in Neuseeland. Sydney, Melbourne und die australischeKangaroo Island sowie Mauritius und La Réunion lassen das Herz derEntdecker höherschlagen.Mit Maputo in Mosambik steht wiederrum ein neuer Hafen auf demProgramm, bevor die Reise von AIDAaura weiter nach Südafrika undNamibia geht. Der Tafelberg und der Blick vom Lion's Head aufKapstadt sowie die Tierwelt der Savannen, die riesigen Sanddünen derWüste Namib - dies sind nur einige der vielen Highlights im SüdenAfrikas, die die Gäste erleben werden. Mit einem Zwischenstopp imSenegal fahren die Weltreisenden weiter nach Teneriffa und Lissabon,bevor die Reise zurück zum Ausgangspunkt Hamburg führt.Mit der Weltreise krönt AIDA das Entdeckerprogramm AIDA Selection.Es wurde für Gäste entwickelt, die Land und Leute auf einzigartigeWeise erleben möchten. Auf ausgedehnten Ausflügen haben sie dieMöglichkeit, beeindruckende Landschaften und Kulturen sowie einmaligNaturwelten von einer völlig neuen Seite kennenzulernen. An Bordgenießen sie die persönliche und entspannte Atmosphäre von AIDAaura.Das individuell gestaltete Entertainmentprogramm nimmt Bezug auf dielandestypische Kultur der angesteuerten Destinationen. ZahlreicheGastkünstler sorgen für Gänsehaut und Glücksgefühle. An Bord erzählenPremiumlektoren Geschichten, die nicht in jedem Reiseführer zu findensind. Egal ob Walbeobachter, Künstler oder Ranger - die »Helden vorOrt« geben ganz persönliche Einblicke in ihre Welt. Außerdem genießendie Gäste auf dieser faszinierenden Reise ein exquisiteskulinarisches Angebot mit Spezialitäten-Menüs, dessen Rezepte auf dieeinzelnen Destinationen abgestimmt sind. Mehr Informationen zumBordprogramm gibt es auf www.aidaselection.de.Buchungen sind im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de sowie imAIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 möglich.Preisbeispiel für die RedaktionWeltreise 3 mit AIDAaura28. Oktober 2019 bis 22. Februar 2020117 Tage ab/bis Hamburgab 13.495 EUR* p. P. in der Innenkabine (IB)ab 17.175 EUR* p. P. in der Meerblickkabine (MB)* AIDA PREMIUM Preis pro Person bei 2er-Belegung, inkl. 3.000 EuroFrühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2019, jeweilslimitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell