Neue ADAC Motorwelt auf der IAA erstmals präsentiert / 100 Seiten Information, Inspiration und Service

München (ots) - Der ADAC hat auf der InternationalenAutomobilausstellung (IAA) in Frankfurt erstmals sein neuesMitgliedermagazin ADAC Motorwelt präsentiert. In deutlichhochwertigerer Haptik und Optik, großformatig und inhaltlichvielfältiger konzipiert, bietet die ADAC Motorwelt künftig auf 100Seiten Information, Inspiration und Service. "Der ADAC setzt inKommunikation mit seinen über 21 Millionen Mitgliedern bewusst auchauf Print, denn Print steht für Qualität, inhaltliche Tiefe undGlaubwürdigkeit. Die neue ADAC Motorwelt ist ein Premium-Magazin, dasdiesen Mehrwert des Mediums rund um das Thema mobiles Leben vollausspielt", sagt ADAC Geschäftsführer Lars Soutschka.Was Menschen bewegt: Mobilität weiter gedachtDie neue ADAC Motorwelt erscheint künftig saisonal. Inhaltlichsteht alles, was Menschen bewegt, im Vordergrund. Das übergeordneteThema bleibt Mobilität - aber weiter gefasst. Es geht um das Gefühldes mobilen Lebens und darum, in Bewegung zu sein, alles zuerreichen, wenn man es möchte. Stärker als bisher finden außerdemkulturelle Themen oder Ereignisse auch ohne Automobilbezug statt.Gleichzeitig zieht sich die Mobilitätskompetenz des ADAC durch diegesamte neue ADAC Motorwelt. Wiederkehrende Elemente sind großzügigeOptiken, Reportagen, Terminplaner, Kolumnen und Tests sowieInterviews mit Prominenten. Hinzu kommt ein übersichtlicherServiceteil. Die besondere Nähe zu Lesern stellt der ADAC mitregionalen Ausgaben her: Jede Ausgabe enthält ein mindestens20-seitiges von den ADAC Regionalclubs verantwortetes Supplement mitergänzenden Informationen und Reportagen speziell aus der jeweiligenRegion des Lesers. Sieben verschiedene Supplements werden dafürdeutschlandweit produziert und distribuiert.Qualität und MehrwertDas neue Qualitätsversprechen der ADAC Motorwelt zahlt sich aus,wie eine qualitative Leserbefragung unter ADAC Mitgliedern zeigt: DasPremium-Magazin hinterlässt bei allen (Alters)gruppen der ADACMitgliedschaft, sogar bei heutigen "Nicht-Lesern", einen positivenEindruck und wird insgesamt mit der Note 1,8 bewertet. Werbekundenprofitieren nicht nur von der Breite der vielseitig interessiertenZielgruppe und der neuen Themenvielfalt des Magazins, sondern auchvom neuen Vertriebskonzept. Die ADAC Motorwelt kann künftig gegenVorlage des Mitgliederausweises sowohl über die ADAC Geschäftsstellenund Servicecenter bezogen, als auch flächendeckend in den Märkten vonEdeka und Netto Marken-Discount kostenfrei abgeholt werden.BCN-Geschäftsführer Burkhard Graßmann: "Die zukünftigen Leser derADAC Motorwelt entscheiden sich bewusst für das Produkt und habendamit eine engere Bindung an die Marke. Es gibt eine großeÜberschneidung zwischen den ADAC-Mitgliedern und Einkäufern beiEdeka- bzw. Netto-Märkten. Insofern erreicht Europas größteZeitschrift Leser mit Themen, die sie bewegen, dort, wo sie sichbewegen. Diese andere, tiefere Beziehung der Nutzer zum Produkt istein deutliches Plus, auch für Werbekunden."HintergrundZur Neuausrichtung der ADAC Motorwelt haben der ADAC und dasMedienunternehmen Hubert Burda Media im Juli 2019 eine strategischePartnerschaft geschlossen. Ab dem ersten Quartal 2020 ist dieBurda-Tochter BCN als Generalunternehmer sowohl für Produktion,Herstellung und Druck als auch für Redaktion, Vermarktung, Marketingund Distribution zuständig. Der ADAC bleibt Herausgeber der ADACMotorwelt und ist über den Chefredakteur Martin Kunz auch weiterhininhaltlich verantwortlich. Das redaktionelle Konzept stammt vomRedaktionsbüro Storyboard.