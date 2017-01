Neubesetzung des Stiftungsrates der McDonald's Kinderhilfe Stiftung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Marcus Lettschulte, General Counsel und Leiter der Rechtsabteilungvon McDonald's Deutschland, ist neuer Stiftungsratsvorsitzender.Gleichzeitig rückt Marcus Almeling, Vorstand Finanzen undstellvertretender Vorstandsvorsitzender der McDonald's DeutschlandLLC in den Stiftungsrat nach.Marcus Lettschulte wurde erst im Vorjahr in den Stiftungsrat derMcDonalds's Kinderhilfe berufen und übernimmt nun den Vorsitz. Seit1998 als Syndikusrechtsanwalt bei McDonald's Deutschland tätig,übernahm er 2015 die Leitung der Rechtsabteilung. AlsStiftungsratsvorsitzender unterstützt er die Kinderhilfe weiterhinehrenamtlich. >Seit vielen Jahren weiß ich, wie unmittelbar dieKinderhilfe den vielen Familien hilft. Ich freue mich und es ist mireine große Ehre, mich mit meinem neuen Amt nun noch aktiverengagieren zu dürfen<, sagt Marcus Lettschulte.Marcus Almeling verantwortet die Bereiche Finanzen, CorporateSocial Responsibility sowie Supply Chain und Quality Assurance.Unmittelbar vor seiner Berufung in den Vorstand war Marcus Almelingseit 2011 als Director Finance bei McDonald's Deutschland fürRechnungswesen, Controlling, Tax, Payroll sowie Internal Controlzuständig. >Wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von McDonald'sschätze ich die Arbeit der Kinderhilfe. Mich nun direkt in derStiftung zu engagieren ist mir wichtig<, sagt Marcus Almeling.Der neue Stiftungsratsvorsitzende folgt Ulrich Bissinger nach, derEnde des Vorjahres nach zehn Jahren aus dem Stiftungsrat ausschied.>Wir freuen uns, mit Marcus Almeling einen geschätzten Finanzexpertenfür den Stiftungsrat gewonnen zu haben. Zudem sehen wir mit MarcusLettschulte an der Spitze positiv in die Zukunft der McDonald'sKinderhilfe Stiftung<, sind sich die Vorstände Adrian Köstler und Dr.Micha Wirtz einig.Das Gremium ist das ehrenamtlich tätige Kontrollorgan derStiftung, für das Vertreter von McDonald's Deutschland, derFranchise-Nehmerschaft und weitere Personen mit besonderer fachlicherExpertise tätig sind.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 30 Jahren für dieGesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. DieStiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähevon Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer krankerKinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in derKlinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert dieMcDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefindenvon Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.orgPressekontakt:McDonald's Kinderhilfe StiftungIsabell Mollner, Direktor Kommunikation & PressesprecherinMax-Lebsche-Platz 15, 81377 MünchenTelefon 089 740066-50Isabell.Mollner@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell