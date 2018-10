Neubauprojekt JVA Iserlohn - Bürgerinformation in der Schützenhalle Drüpplingsen

Iserlohn (ots) - Experten von Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,Ministerium der Justiz, Justizvollzugsanstalt und der Stadt stelltensich den Fragen aus der Bürgerschaft zum geplanten Neubau der JVAIserlohn.Der Bauherr, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW),stellte am Montag, den 29. Oktober 2018, den zahlreich erschienenenBürgerinnen und Bürgern zunächst den aktuellen Stand der Planungenzum Neubauprojekt JVA Iserlohn vor. Helmut Heitkamp, Leiter derDortmunder Niederlassung des Unterneh-mens, erläuterte anhand vonÜberblickskarten und Entwürfen den aktuellen Stand des Projekts: "Umdie Lärmbelästigung der Anwohner zu reduzieren, werden dieSportanlagen zur den Wohngebieten abgewandten Seite des Geländesverlegt - ähnlich gehen wir z.B. mit den Werkstätten und denFreistundenhöfen um, die deshalb vollständig neu ausgerichtetwerden." Vieles wird in der Planung durch den gewachsenenPlatzbe-darf und natürlich die in einer JVA unausweichlichenSicherheitserwägungen diktiert. Dennoch ist Rücksicht auf dieAnwohner aus Sicht Heitkamps von entscheidender Bedeutung: "Natürlichmüssen wir Haftplatz schaffen - aber ein Gebäude sollte auch nur sohoch sein, dass die Umwehrungsmauer möglichst viel Sichtschutz fürdie Nachbarn bieten kann."Der Neubau ist notwendig, da die im Jahr 1969 errichtete Anstaltvollständig sanierungsbedürftig ist und die bauliche Situation denBedürfnissen eines modernen Jugendstrafvollzugs nicht mehr genügt."Junge Straf-gefangene müssen Verantwortung für ihr Leben übernehmenund merken, dass Straftaten keine Lösung sind", erläutert JakobKlaas, Leiter der Abteilung Justizvollzug im Ministerium der Justiz,die Ziele eines modernen Jugendstrafvollzugs. "An einer erfolgreichenBehandlung junger Straftäter hat auch die Ausstat-tung einerJustizvollzugsanstalt ihren Anteil. Jungen Männern und Frauen soll esin Iserlohn ermöglicht wer-den, in Wohngruppen angemessene sozialeUmgangsformen zu erlernen. Mit einer besseren räumlichen Ausstattungwollen wir außerdem noch mehr Akzente bei Förderangeboten setzen."Zugleich soll die Kapa-zität der JVA maßvoll von 280 Haftplätzen auf340 Haftplätze erhöht werden.Damit sich die neue JVA Iserlohn in das örtliche Stadtbildeinfügt, bedarf es einer niedriggeschossigen Bauweise. Mit ihr istein erhöhter Flächenbedarf verbunden, der in der Öffentlichkeitbereits im Jahr 2015 thematisiert worden ist. Ein Neubau darf nur aufdem jetzigen Gelände realisiert werden, eine Erweiterung, etwa aufdie anliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen, ist aus rechtlichenGründen nicht möglich. Eine Folge ist, dass die auf dem landeseigenenGelände neben der JVA liegenden Dienst- und Mietwohnungen nichterhalten werden können.Bauherr und Justiz befinden sich deshalb in enger Abstimmung mitder Stadtverwaltung. "In Bezug auf den Wegfall der Dienstwohnungenwird die Verwaltung prüfen, ob auf den im Flächennutzungsplandargestellten Wohnbauflächen im Bereich nördlich und westlich dergeplanten JVA eine wohnbauliche Nachverdichtung möglich ist",versicherte Thorsten Grote, Stadtbaurat.Der eigentliche Bau erfolgt in zwei Abschnitten, da der Betriebder Anstalt weiterlaufen muss: Voraussicht-lich ab Mitte 2021 werdenzunächst vor allem die neuen Hafthäuser gebaut, sowie weitereAnlagen; hierhin können dann die Häftlinge voraussichtlich Mitte 2023umziehen. Nach jetzigem Planungsstand werden dann die Gebäude im 2.Bauabschnitt 2025 fertiggestellt. "Das ist ein sportlicher Zeitrahmenfür ein Projekt dieser Größenordnung", versichert Heitkamp: "Aber esist uns wichtig, die Belastung für die Anwohner durch dieseGroßbaustelle so gering wie möglich zu halten - und über den gesamtenVerlauf zeitnah, transparent und umfassend zu informieren." Der BLB NRW steht deshalb auch in den kommenden Jahren als Ansprechpart-ner für die Bürgerinnen und Bürger in Iserlohn zur Verfügung. 